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Pilot lisansı başvurularında aranan şartlarda değişikliğe gidilerek lisans engeli oluşturan suçların kapsamı genişletildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hazırlanan Pilot Lisans Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kasten işlenen bir suçtan dolayı hüküm giymenin lisans engeli sayılacağı hapis cezası sınırı 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı.

Pilot lisansı başvurularında aranan sağlık şartı da yeniden düzenlendi. Daha önce lisansın türüne göre birinci, ikinci sınıf veya LAPL sağlık sertifikası aranırken yeni düzenlemeyle lisansın türüne uygun geçerli sağlık sertifikası sahibi olma şartı getirildi.

Affa uğramış olsa dahi hüküm giyilmesi halinde lisans verilmeyecek suçlar listesi de genişletildi. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar bu kapsama alındı.

Öte yandan, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerle ilgili suçlar, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, örgüt, kasten öldürme, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, müstehcenlik, fuhuş, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması suçları da listede yer aldı.

Terörle Mücadele Kanunu'na, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefetten hüküm giymiş olanlar, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlar pilot lisansı alamayacak.

Kaynak: AA