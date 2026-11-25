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ESKİŞEHİR'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın (45) acı haberi memleketi Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Evli ve 3 çocuk babası şehit Demirhan'ın anne ve babasının yaşadığı apartmanın çevresine Türk bayrakları asıldı.

Eskişehir'de askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında kazı kırıma uğradı. Helikopterde görevli 5 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden evli ve 3 çocuk babası Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın acı haberi, askeri yetkililer tarafından Denizli'nin Sarayköy ilçesi Aşağı Mahalle'de yaşayan annesi Bilgi Demirhan (63) ile babası Cengiz Demirhan'a (69) verildi. Demirhan'ın şehit haberi başta ailesi olmak üzere ilçede büyük üzüntü yarattı. Bilgi-Cengiz Demirhan çiftinin yaşadığı apartmana ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Eskişehir'de yaşayan şehit Demirhan'ın eşi Nesrin Demirhan'ın 3'üncü çocuğunu 3 ay önce dünyaya getirdiği öğrenildi. Şehit Demirhan'ın bulunduğu helikopterin kaza kırıma uğramadan önce sanal medya hesabında helikopterden halatla sarkıp eğitim yaparken, paylaşım yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı