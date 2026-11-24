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Nevşehir'de Baykar uçak mühendisi ve İHH gönüllüsü Tarık Kesekci vefatının yıl dönümünde anıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Kapadokya Üniversitesi (KÜN) ile İHH İnsani Yardım Derneği işbirliğindeki program, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Kesekci'nin hayatı, çalışmaları ve ideallerini anlatan kısa film izlendi.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Kesekci'nin Nevşehir'de yetişen, genç yaşına rağmen önemli başarılara imza atan örnek bir isim olduğunu söyledi.

Kesekci'nin mühendislik ve milli teknoloji alanındaki çalışmalarını inanç ve insani yardım faaliyetleriyle bir arada yürüttüğünü anlatan Kök, onun adının ve ideallerinin yaşatılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin de Kesekci'nin bilimsel birikimi, teknoloji alanındaki çalışmaları, milli ve manevi değerleri ile insanlığa hizmet anlayışını bir arada taşıyan örnek bir genç ve genç nesiller için ilham kaynağı olduğunu belirtti.

KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ise bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ülkelerin bağımsızlığı ve geleceği açısından taşıdığı öneme değindi.

Karasar, vefatının yıl dönümünde anılan Kesekci'nin örnek bir şahsiyet olduğunu ifade etti.

Programda, İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği Başkanı Tuncay Sesli, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Baykar Yurt İçi Saha Sorumlusu Barış Polat da konuşma yaptı.

Programa, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Tarık Kesekci'nin ailesi ve yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA