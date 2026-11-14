Sümer Holding, üç ildeki 7 taşınmazını satış yöntemiyle özelleştirecek

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Sümer Holding'e ait üç ildeki 7 taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin duyuru, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sümer Holding'e ait Ankara, Denizli ve Nevşehir'deki 7 taşınmaz, satış yöntemiyle özelleştirilecek.

İhale için son teklif verme tarihi 16 Aralık olarak belirlendi.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek, ardından pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Kaynak: AA