Ankara-Gaziantep otobüsü Aksaray-Nevşehir kara yolunda devrildi, 19 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü, Aksaray-Nevşehir kara yolu Alayhan mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. İlk belirlemelere göre 19 kişinin yaralandığı olayda 112 ve AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.
Aksaray - Nevşehir kara yolu Alayhan mevkiinde, Ankara'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. İlk belirlemelere göre 19 kişinin yaralandığı öğrenildi. 112 ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı