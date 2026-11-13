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Nevşehir'de FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen hükümlü yakalandı

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Nevşehir'de FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen hükümlünün, örgütün güncel yapılanmasında sözde finansal sorumlu olduğu belirtildi.

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.F.A. yakalandı.

İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen hükümlünün, örgütün güncel yapılanmasında sözde finansal sorumlu olarak yer aldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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