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Nevşehir'de garaj yangınında ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Nevşehir'de 4 Kasım'da metruk evin garajında çıkan yangında ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk, Kayseri Şehir Hastanesi Yanık Ünitesinde 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çocuk, Nevşehir Devlet Hastanesi'nden Kayseri'ye sevk edilmişti.

Nevşehir'de metruk evin garajında çıkan yangında ağır yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Raşitbey Mahallesi Eski Hamam Sokak'taki metruk evin garajında çıkan yangında ağır yaralanan 14 yaşındaki A.E, Kayseri Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

4 Kasım'da metruk bir evin garajında bulunan hurda araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, garajda bulunan A.E, kıyafetleri alev almış şekilde dışarı çıkmış ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürülmüştü. Araç yangını ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınmıştı. Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA
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