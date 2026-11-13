Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çırak bulamayan Nevşehirli usta, 46 yıldır römorkları çiçek motifleriyle süslüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çırak bulamayan Nevşehirli usta, 46 yıldır römorkları çiçek motifleriyle süslüyor
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Kozluca köyünde yaşayan Dede Faruk Efe (58), 46 yıldır römork ve kamyon kasalarını çiçek motifleriyle süslüyor. Meslekte çırak bulamayan Efe, el sanatları ustalarının tespit edilmesini ve mesleğin kaybolmaması için destek verilmesini istiyor.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Kozluca köyünde yaşayan Dede Faruk Efe (58), 46 yıldır fırçasıyla demir yüzeyleri boyuyor. Sanayide atölyesi bulunan Efe, traktör römorkları, at arabaları ve kamyon kasalarını doğa manzaraları ve çiçek motifleriyle süslüyor.

İlkokuldan mezun olduktan sonra 1980 yılında Nevşehir Sanayi Sitesi'nde reklam ve tabelacılık yapmaya başlayan evli ve 3 çocuk babası Dede Faruk Efe, küçük yaşlardan beri ilgi duyduğu resim sanatını zamanla işine yansıttı. Fırça işçiliğine ağırlık vererek yıllar içinde kendini geliştiren Efe, hem kent merkezindeki atölyesinde hem de talep üzerine gittiği belde ve köylerde römork, at arabası ve kamyon kasalarını hayvan figürleri, doğa manzaraları ve çiçek desenleriyle süslüyor. Efe, meslekte çırak bulamamaktan yakınıyor.

'MESLEĞİMİZ GERÇEKTEN BİTMEK ÜZERE'

Sağlığı elverdiğince üretmeye devam edeceğini belirten Dede Faruk Efe, "İlkokulu bitirdikten sonra 1980 yılında reklam ve tabelacılıkla işe başladım. Zamanla fırça üzerine ağırlık vererek sanayide traktör römorkları, at arabaları ve kamyon kasalarına resimler çizmeye yöneldim. İlkokul yıllarımdan bu yana resme yeteneğim vardı. Mesleğimiz gerçekten bitmek üzere. Yetiştirdiğim bir iki eleman var. Devletten isteğim, bizim gibi el sanatlarıyla uğraşan ustaların tespit edilmesi ve bu mesleklerin kaybolmaması için çalışma yapılmasıdır. Yaşımız 60'a dayanıyor. Bu mesleğin gelecek nesillere aktarılmasını istiyoruz" dedi.

'ÜNİVERSİTELERDE BİLE ÖĞRETİLMESİNE KATKI SUNABİLİRİZ'

Üniversitelerdeki resim öğretmenlerinin de zaman zaman kendisine danıştığını anlatan Efe, "Bazen hocalarımız bizi arayarak, 'Ağabey, bu işi nasıl bu kadar pratik yapıyorsun?' diye soruyor. Ben sanayide usta-çırak ilişkisi içerisinde yetiştim. Bu sayede her alanda resim çizmeyi öğrendik. İsteğimiz, bu tecrübelerimizin değerlendirilmesi. Çıraklık eğitiminde, hatta üniversitelerde bile bu mesleğin öğretilmesine katkı sunabiliriz. Yetkililerden beklentimiz, bizim gibi ustalara sahip çıkılması ve bu mesleğin son bulmamasıdır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni

Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında kahreden detay! Facia büyüyebilirmiş

4 askerimizin şehit olduğu kazada korkutan gerçek ortaya çıktı
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan cezaevinden çıktı! İlk sözleri: Şimdi kızıma kavuşmak istiyorum

İmamoğlu'nun avukatı cezaevinden çıktı! İlk sözü kızı oldu
8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi

8 kişiyi katleden cani hakkında yeni karar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öldükten sonra isterlerse Barcelona'nın stadına gömülebilecekler! İşte Camp Nou'ya defnedilmenin bedeli

Öldükten sonra isterlerse Barcelona'nın stadyumuna gömülebilecekler!
Zuhal Olcay'dan eski eşi Haluk Bilginer'e manidar yanıt! 'Türk sineması' vurgusu dikkat çekti

Haluk Bilginer'e eski eşinden manidar yanıt! Tek cümlesi dikkat çekti
Kıraç çocuklarıyla ilk kez kamera karşısına geçti! Babalarının izinden gidiyorlar

Ünlü şarkıcının çocukları babalarının izinde! İşte son halleri
Ataşehir’de evine haciz gelen kişi 5’inci kattan düştü

Evine haciz için geldiler, 5'inci kattan aşağı düştü
2,5 ay sonra özgürlüğüne kavuştu! Tolga Akış'tan ailesiyle ilk kare

2,5 ay sonra ailesine kavuştu! İşte tahliye sonrası ilk kare
Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! 3 ay süre verildi

Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! Mahkemeden karar çıktı
BİM'den dev satın alma! Türkiye'nin büyüklerinden birini bünyesine katıyor

BİM'den sürpriz hamle! Türkiye'nin ikinci büyük üreticisini aldı