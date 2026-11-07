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Nevşehir'de hurda araç yangınında yüzde 80 yanan 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

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Nevşehir'de hurda araç yangınında yüzde 80 yanan 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Haber Videosunu İzle
Nevşehir'de hurda araç yangınında yüzde 80 yanan 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
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Nevşehir'de metruk binanın garajındaki hurda araçta çıkan yangında vücudunun yüzde 80'i yanan 14 yaşındaki çocuk, Kayseri Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ndeki tedaviye rağmen yaşamını yitirdi. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Nevşehir'de metruk binanın garajındaki hurda araçta çıkan yangında vücudunun yüzde 80'i yanan 14 yaşındaki çocuk, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Nevşehir merkez Raşitbey Mahallesi Eski Hamam Sokak'ta, Külliye Camii karşısında bulunan metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kara Camii altında bulunan metruk binanın garajındaki hurda araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Garajda araçla uğraştığı öğrenilen 14 yaşındaki A.E.'nin yangın sırasında kıyafetleri de alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ağır yaralanan çocuk sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunun yüzde 80'inde yanık oluşan A.E., buradaki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. 14 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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