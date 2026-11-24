Aksaray-Nevşehir yolunda yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aksaray-Nevşehir kara yolu Alayhan mevkisinde Ankara'dan Şırnak'a giden yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 19 kişiden 18'i Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1'i Nevşehir'deki hastaneye kaldırıldı.
AKSARAY'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 19 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolu Alayhan mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Şırnak'a giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 ANR 034 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 18'i ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1'i de Nevşehir'deki hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı