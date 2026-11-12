TBMM'de "Türk Dünyasında Gençlik ve Parlamenter Diplomasi Programı" düzenlendi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, "Karanlık dünyanın bugün savaşlarla anılan, maalesef bebeklerin öldüğü, bebekleri öldürmenin doğru olduğunu anlatan dünyaya karşı biz TÜRKPA ile birlikte hedefimizi belirleyeceğiz, Türkistan coğrafyasının, medeniyetinin şifa olduğunu anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

Turus, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen Türk Dünyasında Gençlik ve Parlamenter Diplomasi Programı'nın açılışında yaptığı konuşmada, programa ev sahipliğinden dolayı Kurtulmuş'a teşekkür etti.

YTB'nin gençliği merkeze aldığını, diasporada, soydaş ve akraba topluluklarda gençlikle çalıştıklarını belirten Turus, "Uluslararası öğrencilerimiz dünyadaki gençliği temsil ediyor. Fakat bu temsiliyet bu söylediğim başlıklar üzerine kurulu bir temsiliyet değil. Türkiye'nin medeniyet kodlarını algılayan ve temsil eden bir temsil. Bizim uluslararası öğrencilerimiz iyi bir mühendis, diplomat, akademisyen olacak. Ama bunun yanında vicdanlı bir akademisyen, mühendis ve siyasetçi olacak. YTB olarak derdimiz bu." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Türk dünyasının genç ülkeleriyle dünyanın şifası olması gereken unsurlarda birlikte mücadeleye devam edeceklerini dile getiren Turus, şunları söyledi:

"TÜRKPA sadece bir kuruluş değil, aynı zamanda dünyada gençlik diplomasisini kendi değerleriyle anlatmaya çalışıyor. Biz de YTB olarak Türk dünyasındaki rolümüzü bu açıdan alıyoruz. Özellikle 2010'dan bu yana eğitim, kültür ve sivil toplum alanında dünyaya bir şifa olabilecek altyapıyla gelmek için çalışıyoruz. Amacımız ortak tarihimizden beslenen ilişkileri, kalıcı ve kurumsal işbirliklerine dönüştürmek. Bunu yaparken beslediğimiz taraf yine gençlik. Derdimiz bu insan kaynağını oluşturmak. Bugün 'Türk Devletleri Teşkilatına YTB ne yapar?' diye sorarsanız arkanızda bulunan 200'e yakın gencin Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında daha nitelikli, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın özellikle belirttiği daha adil bir dünya mümkün sistematiğini oluşturmak için YTB çalışmalarına devam ediyor."

Türk dünyasının diplomasisinin dünyaya şifa olacağını dile getiren Turus, "Karanlık dünyanın bugün savaşlarla anılan, maalesef bebeklerin öldüğü, bebekleri öldürmenin doğru olduğunu anlatan dünyaya karşı biz TÜRKPA ile birlikte hedefimizi belirleyeceğiz, Türkistan coğrafyasının, medeniyetinin şifa olduğunu anlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

-"Her birimiz için yol haritası budur"

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan ise Türk devletlerinin daha sıkı işbirliği içinde, siyasi, ekonomik, askeri açıdan hedefleri belirleyerek bu istikamette yürümeleri gereken bir noktada olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'ı ziyaret ettiğini anımsatan Hasan, "Türk dünyasını bir araya getiren liderler bugün bir ve beraber hareket edebiliyorlarsa, Karabağ Zaferi'nin taçlandırıldığı Şuşa'da bir araya gelip kucaklaşabiliyor ve bundan büyük onur duyuyorlarsa, işte her birimiz için yol haritası aslında budur." dedi.

TÜRKPA'nın, üye devletlerin meclislerinin, yasalarının daha da yakınlaştırılması istikametinde önemli çalışmaları hayata geçirdiğini aktaran Hasan, aynı zamanda milli çıkarların dünya kamuoyunda ortak şekilde savunma mekanizmasını uygulamaya geçirmesi gereken önemli bir kurum olduğunu da vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un himayesinde düzenlenen programın Türk dünyası parlamenterleri için başka etkinliklerin kapısını da açacağını belirten Hasan, şöyle konuştu:

"Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği bütün Türk dünyası için müthiş bir lokomotif, ilham kaynağıdır. Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği sönmez bir ateştir. Bunu kimse söndüremez. Bu istikamette Kazakistan'ımızın da Kırgızistan'ımızın da Özbekistan'ımızın da Türkmenistan'ımızın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin de büyük Türkistan coğrafyası ve Türk dünyasında yumruk gibi bir araya gelmesi, beraber hareket etmesi kalbimizdeki en önemli duygudur. Bu duyguyu sağlam, iri ve diri tutmak amacıyla buraya katılan herkese içten teşekkür ediyorum."

"Parlamentolarımız arasındaki işbirliğini artırmalıyız"

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TÜRKPA Genç Parlamenterler Grubu üyesi Emre Çalışkan da gençlerin, ortak geleceğin şekillenmesindeki rolüne dikkati çekti.

Dünyanın siyasi, ekonomik ve teknolojik bakımdan büyük bir dönüşümden geçtiğini dile getiren Çalışkan, böyle bir dönüşüm esnasında gençlerin bugünün meselelerine çözüm üretebilecek ve karar alma süreçlerine yön verebilecek aktörler olduğunu söyledi.

Genç parlamenterler olarak kendilerine düşen görevin ülkelerindeki gençlerin sesinin duyurulmasını sağlamak ve bu sesin karar alma mekanizmalarında gerçek bir karşılık bulmasına katkıda bulunmak olduğunu aktaran Çalışkan, "Bunun için parlamentolarımız arasındaki işbirliğini artırmalıyız. Gençlik değişim programları, ortak çalışmalar ve karşılıklı ziyaretler, düzenli istişare mekanizmaları ile iletişimimizi ve ilişkilerimizi daha ileriye taşımamız gerektiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Çalışkan, gençlerin birbirini tanıdığı, birlikte düşündüğü ve ürettiği bir Türk dünyasının geleceğin sınamalarına karşı daha güçlü olacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Coğrafyalarımız ve sınırlarımız farklı olabilir ancak bizi birbirimizden ayıran mesafeler, bizi birbirimize bağlayan gönül köprülerinden daha büyük değildir. Çünkü bizler, Türk dünyası olarak aynı tarihin farklı sayfalarında yazılmış aynı medeniyetin farklı coğrafyalarında filizlenmiş evlatlarıyız. Dilerim ki bugün bu salonda birbirleriyle tanışan gençlerimiz, yarın ülkelerinin kaderine yön veren yöneticilerden olduklarında birbirlerinin de yanında olurlar. Türk dünyasının gençleri, birbirinin rakibi değil, ilelebet yol arkadaşıdır, dostudur, kardeşidir."

Kaynak: AA