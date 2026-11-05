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Aksaray'da tur midibüsü şarampole devrildi, 2'si ağır 14 kişi yaralandı

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Aksaray'da turistleri taşıyan tur midibüsü, Aksaray-Nevşehir kara yolu Alayhan mevkisinde şarampole devrildi. Kazada midibüsteki 14 kişi yaralandı, hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Aksaray'da turistleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Adem Cengiz (65) idaresindeki 34 KAU 161 plakalı tur midibüsü, Aksaray-Nevşehir kara yolu Alayhan mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada midibüsteki 14 kişi yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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