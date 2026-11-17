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Nevşehir'de polisin son bir haftada gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarının önüne geçmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekiplerin düzenlediği operasyonlarda, 3 zanlı gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA