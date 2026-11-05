Nevşehir'de iddiaya göre sürücü, polisten kaçarken araca çarpıp 46 bin lira ceza aldı

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Nevşehir'de iddiaya göre, seyir halindeyken yüksek sesle müzik dinleyen alkollü sürücü, polis ekiplerini görünce geri geri kaçmaya çalışırken arkasından gelen araca çarptı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Araç plakasına 46 bin lira para cezası kesildi.

Olay, 2000 Evler Mahallesi kafeler bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken yüksek sesle müzik dinleyen alkollü sürücü, caddede polis ekiplerini görünce geri geri gitmeye başladı. Bu sırada arkasından gelen araç sürücüsünün korna ile uyarısına aldırış etmeyen sürücü, araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Plakası tespit edilen sürücü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı