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Nevşehir'de ata çarpan yolcu otobüsünde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Nevşehir'de Kayseri-İzmir seferini yapan yolcu otobüsü, Ürgüp Sarıhıdır kavşağı yakınında yola çıkan ata çarptı; kazada yedek şoför öldü, otobüs şoförü ve 1 yolcu yaralandı. Atın telef olduğu kazada yaralılar hastaneye kaldırılırken, otobüs şoförü ile yolcunun tedavisi sürüyor.

Nevşehir'de yolcu otobüsünün aniden yola çıkan ata çarpması sonucu meydana gelen kazada yedek şoför hayatını kaybederken, otobüs şoförü ve 1 yolcu yaralandı. Kazada at da telef oldu.

Kaza, Kayseri-Nevşehir yolu Ürgüp Sarıhıdır kavşağında, Ulaşlı ve Çökek köyleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri'den İzmir'e gitmekte olan Yeni Aksaray Turizm firmasına ait 07 BYG 317 plakalı yolcu otobüsü, Nevşehir istikametine seyir halindeyken Sarıhıdır kavşağı yakınlarında aniden yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın şiddetiyle at telef olurken, otobüs şoförü O.A., yedek şoför Abdullah Gül ve 1 yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan yedek şoför Abdullah Gül, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otobüs şoförü O.A. ile yolcunun tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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