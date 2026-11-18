Nevşehir'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şadi A.'nın kullandığı 06 BJA 919 plakalı otomobil ile Espir Ü.'nün kullandığı 06 DK 9999 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, arkadan gelen İbrahim O.'nun kullandığı 50 AD 454 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı