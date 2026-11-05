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Nevşehir'de uyuşturucudan aranan 2 firari hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

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Valilik açıklamasına göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü Gülşehir ve merkezde yakaladı. Hükümlüler jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç'nin Gülşehir ilçesine bağlı Bölükören köyünde, aynı suçtan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin ise kent merkezindeki Bekdik Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlendi.

Operasyonla yakalanan 2 hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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