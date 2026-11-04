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Nevşehir'de metruk evin garajındaki yangında 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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Nevşehir'de metruk evin garajındaki yangında 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Nevşehir'de metruk bir evin garajındaki hurda araçta çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çocuğun tutuşan kıyafetleri çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü ve çocuk Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nevşehir'de metruk evin garajında çıkan yangında bir çocuk ağır yaralandı.

Raşitbey Mahallesi Eski Hamam Sokak'taki metruk evin garajında bulunan hurda araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada garajda bulunan 14 yaşındaki A.E, kıyafetleri alev almış şekilde dışarı çıktı. Çocuğun tutuşan kıyafetleri, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA
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