34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 7 aylık projeli çalışma kapsamında, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Nevşehir merkezli 34 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 100 şüpheli yakalanırken, suç gelirlerinin aktarılmasında kullanılan yöntemlere ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

EĞLENCE MEKANI ÜZERİNDEN BAĞLANTI KURMUŞLAR

Yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin özellikle Nevşehir'in Avanos ilçesindeki bir eğlence mekanı ve Adana'daki bazı şüphelilerle bağlantılı olarak faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Şüphelilerin komisyon karşılığında banka hesabı bilgilerini topladıkları ve yasa dışı bahisten suç geliri elde ettikleri tespit edildi. Elde edilen paraların kripto para borsaları ve kuyumcular üzerinden aklandığı, 6 kuyumcunun da bu süreçte rol aldığı belirlendi.

HESAPLARDA 20 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Mali incelemelerde, şüphelilerin açtırdığı şirketler ve şahıslara ait banka hesaplarında yaklaşık 20 milyar TL işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik incelemeler kapsamında şüphelilere ait mal varlıkları da mercek altına alındı.

34 İLDE 181 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Operasyonlar Nevşehir merkezli olmak üzere Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta gerçekleştirildi.

Toplam 181 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlara 818 polis, 40 özel harekat personeli, 2 insansız hava aracı (İHA) ve 1 narkotik dedektör köpeği katıldı.

100 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 11 KİŞİ ARANIYOR

Operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı. Ayrıca 7 şüphelinin başka suçlardan tutuklu olduğu, 4 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

1 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonlarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 26 şüpheliye ait 23 taşıt, 30 taşınmaz ve yaklaşık 1 milyar TL değerindeki suç gelirine el konuldu.

İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda görev alan emniyet personelini, Nevşehir Emniyet Müdürlüğünü ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığını tebrik etti.

İlgili Haberler

Kaynak: Haberler.com