Aksaray'da yabancı turistleri taşıyan midibüs devrildi! 2'si ağır 16 yaralı

Aksaray'da yabancı turistleri taşıyan midibüs devrildi! 2'si ağır 16 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aksaray-Nevşehir kara yolunda Brezilya, Kosta Rika ve Tayvanlı turistleri Avanos'tan Sultanhanı'na taşıyan midibüs, Alayhan köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 16 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AKSARAY'da yabancı turistleri taşıyan midibüs devrildi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır, 16 kişi yaralandı.
KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLDİ
Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolu Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi. Brezilya, Kosta Rika ve Tayvanlı turistleri Avanos'tan Sultanhanı ilçesine taşıyan midibüs, kontrolden çıkıp devrildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı