Türkiye Gazeteciler Federasyonu Nevşehir'de toplandı, yapay zeka uyarısında bulunulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun 72. Başkanlar Konseyi, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde Nevşehir'de düzenlendi. Başkan Yılmaz Karaca, meslek örgütlerini tek çatı altında toplamayı hedeflediklerini belirterek yapay zekanın gazetecilikte risk oluşturduğunu söyledi.
Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun 72. Başkanlar Konseyi Nevşehir'de gerçekleştirildi.
Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde, Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, basın meslek örgütlerinin tek çatı altında toplanmasını hedeflediklerini ve bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Anadolu medyasının çeşitli sorunlarının çözüm beklediğini belirten Karaca, yapay zeka teknolojilerinin gazetecilik alanında risk oluşturduğuna dikkati çekerek, "Gün gelecek haber yazan gazeteci kalmayacak. Yapay zekaya haber yazdıran gazetecilerin sayıları hızla artıyor. Bu da mesleğimizi giderek bitirecek." dedi.
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir de federasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici ise çeşitli kentlerden gelen gazetecileri Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Toplantı, çeşitli konulardaki sunumların ardından sona erdi.