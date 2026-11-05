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Nevşehir Uçhisar'da alkol alan 3 kişiden biri kayalıklardan yuvarlanarak yaralandı

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Nevşehir Uçhisar'da alkol alan 3 kişiden biri, Uçhisar Kalesi'nin altında dengesini kaybederek kayalıklardan yuvarlandı. Başından hafif yaralanan kişi, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde alkol alan 3 kişiden biri dengesini kaybederek kayalıklardan yuvarlandı.

Olay, Uçhisar Kalesi'nin alt kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede alkol alan 3 kişiden Adnan Ö. (45), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı yuvarlandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başından hafif yaralanan Adnan Ö., ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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