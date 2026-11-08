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Kayseri'de yüksek kesimler ve Erciyes Dağı akşam saatlerinde karla kaplandı

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Kayseri'de yüksek kesimler ve Erciyes Dağı akşam saatlerinde karla kaplandı Haber Videosunu İzle
Kayseri'de yüksek kesimler ve Erciyes Dağı akşam saatlerinde karla kaplandı
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Kayseri'de sıcaklıkların düşmesiyle yüksek kesimlerde akşam başlayan kar yağışı Erciyes Dağı'nda zemini beyaza bürüdü. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Nevşehir ve Yozgat'ın doğu kesimlerinde aralıklı hafif kar, sis ve pus beklendiğini duyurdu.

Kayseri'de hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından başlayan kar yağışı ile Erciyes Dağı da beyaza büründü.

Kayseri'de hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı meydana geldi. Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Dağı'nda da düşük sıcaklıkların ardından gelen kar yağışı ile zemin beyaza büründü.

Öte yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinde Kayseri ve Sivas çevreleri ile Nevşehir ve Yozgat'ın doğu kesimlerinin aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor" uyarısı yapılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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