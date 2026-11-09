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Kübra Satılmış kimdir? Kübra Satılmış MasterChef'ten elendi mi, ne iş yapıyor?

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MasterChef Türkiye'de 8 Kasım 2026 akşamı sekiz yarışmacının girdiği eleme potasından çıkamayan isim Kübra Satılmış oldu. Nevşehirli yarışmacı ağustosta beyaz önlüğü alarak sezonun 14. ana kadro yarışmacısı olmuştu. Peki Kübra Satılmış kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Masterchef Türkiye'de 8 Kasım 2026 akşamı eleme potasında sekiz yarışmacı vardı. Gecenin sonunda yarışmaya veda eden isim Kübra Satılmış oldu.

Satılmış makine mühendisi. Mutfağa geçtikten sonra yaklaşık beş yıldır yatlarda özel şef olarak çalışıyor ve ağustostaki seçmelerde beyaz önlüğü alarak ana kadroya girmişti.

KÜBRA SATILMIŞ MASTERCHEF'TEN ELENDİ Mİ?

Kübra Satılmış, 8 Kasım 2026'daki eleme gecesinde MasterChef Türkiye'den elendi. Potada onunla birlikte Tolgahan, Ayşe, Bahar, Eyüpcan, Şadi, Muhammed ve Tolğa da vardı.

Eleme gecesinde jüride Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer aldı.

KÜBRA SATILMIŞ KİMDİR?

Kübra Satılmış, MasterChef Türkiye 2026'da yarışan makine mühendisi ve profesyonel yat şefi. Mühendislik yıllarında uzun süre epoksi kaplama işleriyle uğraştı.

Mutfağa olan ilgisi onu meslek değiştirmeye götürdü. Yarışmaya gelmeden önce yaklaşık beş yıldır özel şef, yani private chef olarak çalışıyordu.

KÜBRA SATILMIŞ KAÇ YAŞINDA?

Kübra Satılmış, MasterChef Türkiye'ye katıldığı 2026 yazında 32 yaşındaydı.

KÜBRA SATILMIŞ NERELİ?

Kübra Satılmış Nevşehirli. Yarışmaya Kapadokya bölgesinden katıldı.

KÜBRA SATILMIŞ NE İŞ YAPIYOR?

Kübra Satılmış özel yat şefi olarak çalışıyor. Bodrum ile Yunanistan arasında sefer yapan yatlarda çoğunlukla yabancı misafirlere yemek hazırlıyor.

KÜBRA SATILMIŞ ANA KADROYA NASIL GİRDİ?

Kübra Satılmış, 1 Ağustos 2026'da yayımlanan ana kadro seçmelerinin ilk etabında sebze güveci yaptı ve ikinci tura kaldı. Yaratıcılık oyununda da şeflerin beğenisini topladı.

Son değerlendirmede Buse ile karşı karşıya geldi. Jüri oy birliğiyle onu seçti ve Satılmış sezonun ana kadroya giren 14. yarışmacısı oldu.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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