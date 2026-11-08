Niğde Kiledere'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü, kaçan 2 kardeş Nevşehir'de yakalandı

Niğde Kiledere'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü, kaçan 2 kardeş Nevşehir'de yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde merkeze bağlı Kiledere köyünde dün çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaçan 2 kardeş, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından Niğde'ye getirildi.
Niğde'de merkeze bağlı Kiledere köyünde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından kaçan 2 kardeş, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün meydana gelen olayın ardından kaçan M.Ö. ve ağabeyi H.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda 2 kardeş düzenlenen operasyonla Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından Niğde'ye getirildi.
Olay
Kent merkezine bağlı Kiledere köyünde dün M.Ö. ve ağabeyi H.Ö. ile R.E. ve Y.D. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Olayda M.Ö, pompalı tüfekle R.E. ve Y.D'ye ateş etmiş, R.E. olay yerinde hayatını kaybetmiş, Y.D. ise yaralanmıştı.