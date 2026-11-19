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Nevşehir'de "Türkiye Sohbetleri" kapsamında "Terörsüz Türkiye'ye Geçiş Süreçleri" programı düzenlendi.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, bir otelin konferans salonundaki programda, Türkiye'de 2002 yılından itibaren temel hak ve hürriyetlerin güçlendirilmesi, devlet ile millet arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi bağlamında kapsamlı reformlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Güvenlik, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün birbirini tamamlayan temel değerler olduğunun altını çizen Kök, "Bu perspektifin temelinde devletimizin milletiyle bölünmez bütünlüğü, milli egemenlik, ortak vatandaşlık bilinci ve toplumsal birlik anlayışı bulunmaktadır. Terörün tamamen sona erdiği bir Türkiye her bakımdan güçlü bir geleceğin kapısını bizlere aralayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu da "Türkiye Yüzyılı" projesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek yüz yıla şekil verecek milli devlet vizyon projesi olduğunu vurguladı.

Bu projenin önemli kapılarından birinin de "Terörsüz Türkiye" süreci olduğuna dikkati çeken Köroğlu, "Böyle dönemlerin çok önemli genel ilkeleri vardır. Güçlü programınız, kadronuz ve lideriniz olacak. Allah'a şükür ülkemiz güçlü, programımız var ve Cumhur İttifakı'nın güçlü kadroları üstüne düşeni yapmaktadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan ise sürecin Türkiye'nin geleceği açısından stratejik politikalardan biri olduğunu dile getirdi.

Programa, bazı ilçe ve belde belediye başkanları, akademisyenler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA