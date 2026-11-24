Aksaray'da meydana gelen kazada kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 22 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Nevşehir kara yolu Alayhan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Gaziantep'e gitmek üzere yola çıkan Abdülkadir Y. (52) idaresindeki 33 ANR 034 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yola devrildi. Sürücüsüyle birlikte 23 kişinin bulunduğu otobüste sürücü hariç toplam 22 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet Acil Durum (AFAD) ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulanslarla Aksaray ve Nevşehir'deki hastanelere sevk edilen 22 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ve polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri alırken, kaza yeri ve yaralılara müdahale anları dron kamerasıyla görüntülendi.

Kaza sonrası otobüs şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı