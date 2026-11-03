Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Nevşehir'in Avanos ilçesinde otomobil traktöre arkadan çarptı, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir'in Avanos ilçesinde otomobil traktöre arkadan çarptı, 3 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Nevşehir'in Avanos ilçesinde otomobil traktöre arkadan çarptı, 3 kişi yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Avanos ilçesinde Özkonak-Topaklı kara yolunda otomobil, mibzer çeken traktöre arkadan çarptı; araçtakilerden 3 kişi yaralandı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Avanos ilçesine bağlı Özkonak-Topaklı kara yolunda meydana geldi. Emre Y. idaresindeki 50 AEB 560 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Hacı B. yönetimindeki mibzer çeken 50 KA 016 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü ile 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD'nin ilk Müslüman senatörü olabilir

Trump "terörist" demişti! Seçimlerde tarihe geçmesi an meselesi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'da baba ve oğlunun öldürülüp yakıldığı davada jandarma: Engelli tanık 'Benzin döktüler' diye işaret etti

Baba-oğul kamyonette yakılmıştı! Engelli tanık işaretle anlattı
Yapay zeka Galatasaray-Stuttgart maçının skorunu verdi! İşte kazanan

Dev maçın skorunu verdi! İşte kazanan
Paylaştığı fotoğraf başına iş açtı! Ronaldo'ya linç yağmuru

Paylaştığı fotoğraf başına iş açtı! Ronaldo'ya linç yağmuru
2027'de memur maaşları ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama var

2027'de memur maaşları ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama var
Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda

Mehmet Ali Aydınlar için harekete geçtiler
Teyze cinayetinde şoke eden savunma! Yasak aşk ortaya çıktı

Teyze cinayetinde şoke eden savunma! Yasak aşk ortaya çıktı
Liverpool'un İstanbul yolculuğu başladı! Kadıköy'e yaralı geliyorlar

Yolculuk başladı, geliyorlar! Büyük heyecana saatler var