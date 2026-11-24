Aksaray-Nevşehir yolunda devrilen yolcu otobüsünde 1'i ağır 22 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Aksaray-Nevşehir kara yolunun 45. kilometresinde yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 22 kişi yaralandı; ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 22 kişi yaralandı.
Abdulkadir Y. (52) idaresindeki 33 ANR 034 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray- Nevşehir kara yolunun 45. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA