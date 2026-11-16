Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Nevşehir'de minibüsün altında sıkışan motosiklet sürücüsünü itfaiye kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir'de minibüsün altında sıkışan motosiklet sürücüsünü itfaiye kurtardı Haber Videosunu İzle
Nevşehir'de minibüsün altında sıkışan motosiklet sürücüsünü itfaiye kurtardı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde minibüse çarpan motosiklet sürücüsü savrularak minibüsün altında sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Nevşehir'de kontrolsüz dönüş yapan minibüse çarpan motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle savrularak minibüsün altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kaza öncesi çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Nevşehir'in Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 50 ADU 909 plakalı minibüsü kullanan Mustafa G., seyir halindeyken sağ tarafında bulunan sokağa dönmek istedi. Bu sırada aynı yönde sağ şeritte ilerleyen Buğra A. yönetimindeki 50 AEJ 695 plakalı motosiklet, minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü minibüsün altında sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsünü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza öncesi çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı

Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Avustralya'da kasten arabayla ezilen milletvekilinin iki bacağı kesildi

Aracıyla bilerek ezdi! Kadın vekilin iki bacağı kesildi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler

Genç doktor Pelin'in şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler
Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı

Miras tartışmasına Orhan Gencebay da katıldı: Her şey onların
Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatından olay sözler: Binlerce kişi...26

Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatından olay savunma: Binlerce kişi...
Mardin Nusaybin'de bıçaklanmış bulunan 17 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti

Daha 17 yaşındaydı! Boş arazide korkunç halde bulundu
Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda

Sağanak, kar ve fırtına birden geliyor! İstanbul için tarih verildi
Ünlü fenomen dudak dolgularını eritmek istedi, yüzü tanınmaz hale geldi

Fenomenin verdiği karar pahalıya patladı
Suudi Arabistan'ın başkentinde füze alarmı! Husiler havalimanı ve finans merkezini hedef aldı27

Ülkenin başkentinde kabus gecesi! Füzeler art arda indi