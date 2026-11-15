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Nevşehir'de yolcu otobüsü sahipsiz ata çarptı, sürücü ve bir yolcu yaralandı

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Kayseri'den Aksaray istikametine giden yolcu otobüsü, Nevşehir'de Kayseri-Nevşehir kara yolu Çökek köyü yakınlarında yola çıkan sahipsiz ata çarptı. Kazada otobüs sürücüsü ile bir yolcu yaralandı, at telef oldu; yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nevşehir'de kara yoluna çıkan ata çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü ile bir yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'den Aksaray istikametine seyreden plaka ve sürücü bilgisi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Kayseri- Nevşehir kara yolu Çökek köyü yakınlarında yola çıkan sahipsiz ata çarptı.

Kazada otobüs sürücüsü ile bir yolcu yaralandı, at telef oldu.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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