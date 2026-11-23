Nevşehir'de alkollü grubun bıçaklı kavgasında biri ağır 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir Yeni Mahalle'de alkol alan kişiler arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüşünce biri ağır 2 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan yaralı ile diğer yaralı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ikamette bulunan bir kişi gözaltına alındı.
Nevşehir'de alkollü kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'deki bir ikamette alkol alan Ö.O. (23), S.A. (22) ve A.A. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, S.A. ve A.A. yaralandı.
Bölgede devriye görevi yapan polis ekibi, sokağa çıkan S.A'nın haber vermesi üzerine girdiği binada, A.A'yı saklanmaya çalıştığı çatı katında buldu.
Sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralıdan S.A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kavga sırasında ikamette bulunan Ö.O. ise gözaltına alındı.