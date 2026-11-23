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Nevşehir'de alkollü kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'deki bir ikamette alkol alan Ö.O. (23), S.A. (22) ve A.A. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, S.A. ve A.A. yaralandı.

Bölgede devriye görevi yapan polis ekibi, sokağa çıkan S.A'nın haber vermesi üzerine girdiği binada, A.A'yı saklanmaya çalıştığı çatı katında buldu.

Sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralıdan S.A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kavga sırasında ikamette bulunan Ö.O. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA