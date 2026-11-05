Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Nevşehir'de 1024 üyeli grupta uygulama noktalarını paylaşan 3 zanlı gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir'de 1024 üyeli grupta uygulama noktalarını paylaşan 3 zanlı gözaltına alındı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de polis ve jandarmanın denetim noktalarının paylaşıldığı 1024 üyeli WhatsApp grubuna yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

Nevşehir'de polis ve jandarmanın trafik ve asayiş uygulama noktalarını kurdukları WhatsApp grubundan paylaşan 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Nevşehir radar çevirme bilgilendirme" adlı WhatsApp grubunda, kolluk kuvvetlerinin denetim ve uygulama noktalarının paylaşılması ve arananların bu bilgilerden faydalanması üzerine çalışma yaptı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 1024 üyeye sahip grubun yöneticileri F.Ç, Y.Ç. ve M.Z.T'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.???????

Kaynak: AA
Markette yağma girişimi! Kendisini fark eden güvenlik görevlisini bıçakladı

Markette yağma girişimi! Sonu kötü bitti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar

Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
Hastaneye girdi, hayatı değişti! Ünlü müzisyenin yaşadıkları inanılmaz

Hastaneye girdi, hayatı karardı! Ünlü müzisyenin yaşadıkları inanılmaz
Büyükçekmece'de yol verme kavgası kanlı bitti! Servis şoförü 3 yerinden bıçaklandı

Islanıyorum dedi, bıçağı çekti! Şoför 3 yerinden yaralandı
Rahmi Özkan'ın 'Genelev' sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale

Rahmi Beyin "genelev" anısına Müge Anlı müdahale etti

Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor

Tarihi zafer sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor

Milyarder moda patronundan galada ünlü oyuncuya taciz skandalı!

Milyarder moda patronundan galada ünlü oyuncuya taciz skandalı!
Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı! Hücre evinden cephanelik çıktı

Ünlü iş insanına suikast hazırlığı! Hücre evinde planlamışlar