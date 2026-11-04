Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Nevşehir'de kadına tokat atan, kasten yaralama kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de iş yeri önünde bekleyen kadına arkadan yaklaşıp yüzüne tokat atan ve kasten yaralama kaydı da bulunan şüphelinin toplam 6 suç kaydı olduğu öğrenildi; şüpheli tutuklandı. Kadının raporunda işitme kaybı tespit edildi; saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Nevşehir'de bir iş yerinin önünde bekleyen kadına yaklaşarak yüzüne şiddetli tokat atan şüphelinin daha önce de kasten yaralama suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Toplam 6 suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayda yaralanan kadının sağlık raporunda işitme kaybı tespit edilirken, saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kapucubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yeri önünde bekleyen S.E. (46), arkasından yaya olarak gelen ve tanımadığı Tolga Ç. (38) tarafından sol kulağına gelecek şekilde yüzüne şiddetli tokat atıldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Şüpheli Tolga Ç., emniyetteki ifadesinde müştekiye isteyerek vurmadığını, kolunun yanlışlıkla S.E.'ye çarptığını ileri sürdü. Olayın ardından hastaneye kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirilen S.E.'nin raporunda işitme kaybı bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı ve yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüphelinin kadının arkasından yaklaşarak yüzüne tokat attığı ve olayın ardından bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolga Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gazze'de mahsur kalan doktor ABD'de tarih yazdı! İlk Müslüman vekil seçildi

Gazze'de mahsur kalan doktor, ABD seçimlerine damga vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın hedefindeki İlhan Omar sandıkta büyük fark attı

Ülkeden atmak istediği Müslüman kadından Trump'a tokat gibi yanıt
Ukrayna'da işkence iddiası ortalığı karıştırdı! Halk askeri binayı bastı

İşkence iddiası ortalığı karıştırdı! Halk askeri binayı bastı
Trump İran kararını açıkladı: Saldırmak için acil bir planım yok

ABD İran'a yeniden saldıracak mı? Trump kararını açıkladı
Brad Pitt'in kızı babasının soyadını resmen sildirdi

Brad Pitt'in ailesinde yaprak dökümü! Bir çocuğu daha...
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak

Bu binada artık onun sözü geçecek! Babası bakın kim çıktı
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti

Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada

Yer: İstanbul! Vatandaşın tesadüfen kaydettiği görüntüye bakın