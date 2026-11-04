Nevşehir'de kadına tokat atan, kasten yaralama kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de bir iş yerinin önünde bekleyen kadına yaklaşarak yüzüne şiddetli tokat atan şüphelinin daha önce de kasten yaralama suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Toplam 6 suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayda yaralanan kadının sağlık raporunda işitme kaybı tespit edilirken, saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kapucubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yeri önünde bekleyen S.E. (46), arkasından yaya olarak gelen ve tanımadığı Tolga Ç. (38) tarafından sol kulağına gelecek şekilde yüzüne şiddetli tokat atıldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Şüpheli Tolga Ç., emniyetteki ifadesinde müştekiye isteyerek vurmadığını, kolunun yanlışlıkla S.E.'ye çarptığını ileri sürdü. Olayın ardından hastaneye kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirilen S.E.'nin raporunda işitme kaybı bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı ve yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüphelinin kadının arkasından yaklaşarak yüzüne tokat attığı ve olayın ardından bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolga Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı