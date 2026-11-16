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Nevşehir'de motosiklet minibüse çarptı, sürücü hastanede tedavi altına alındı

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Nevşehir'in Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde motosiklet minibüse çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Nevşehir'de minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halinde olan B.A. idaresindeki 50 AEJ 695 plakalı motosiklet, M.G. yönetimindeki 50 ADU 909 plakalı minibüse çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücü ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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