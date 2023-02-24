Netflix Haberleri - Netflix Haber - Haberler

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Netflix Haberleri

Netflix haber, Netflix son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kübra dizisi oyuncuları kimler? Netflix Kübra oyuncu kadrosu! Kübra dizisi karakterleri gerçekte kim, isimleri ne?

Kübra dizisi oyuncuları kimler? Netflix Kübra oyuncu kadrosu! Kübra dizisi karakterleri gerçekte kim, isimleri ne?

Netflix - 34 Dakika Önce
Kübra dizisi konusu ne? Kübra dizisi hangi kitaptan uyarlama? Netflix Kübra dizisi hikayesi gerçek mi?

Kübra dizisi konusu ne? Kübra dizisi hangi kitaptan uyarlama? Netflix Kübra dizisi hikayesi gerçek mi?

Netflix - 39 Dakika Önce
House of the Dragon 2. sezon tarihi belli oldu!

House of the Dragon 2. sezon tarihi belli oldu!

Netflix - Dün 11:18
You, Netflix Top 10 listesini kırdı geçti!

You, Netflix Top 10 listesini kırdı geçti!

Netflix - 22.02.2023
Rüya Helin Demirbulut kimdir? Rüya Demirbulut kaç yaşında, nereli? Rüya Helin Demir Bulut hangi dizilerde oynadı?

Rüya Helin Demirbulut kimdir? Rüya Demirbulut kaç yaşında, nereli? Rüya Helin Demir Bulut hangi dizilerde oynadı?

Netflix - 22.02.2023
Netflix'te bu hafta en çok izlenen filmler belli oldu! Yeni rekor mu geliyor?

Netflix'te bu hafta en çok izlenen filmler belli oldu! Yeni rekor mu geliyor?

Netflix - 22.02.2023
Malcolm X'in ailesinden suikastle ilgili federal ve yerel kurumlara 100 milyon dolarlık dava

Malcolm X'in ailesinden suikastle ilgili federal ve yerel kurumlara 100 milyon dolarlık dava

Netflix - 22.02.2023
Efsane geri döndü: Netflix'te haftanın en çok izlenenleri!

Efsane geri döndü: Netflix'te haftanın en çok izlenenleri!

Netflix - 18.02.2023
Reklam gelirlerinin düşmesi istifa getirdi! Youtube CEO'su Susan Wojcicki görevi bıraktı

Reklam gelirlerinin düşmesi istifa getirdi! Youtube CEO'su Susan Wojcicki görevi bıraktı

Netflix - 16.02.2023
Riot Games, bu yıl çıkacak üç yeni League of Legends spinoff oyunlarını duyurdu

Riot Games, bu yıl çıkacak üç yeni League of Legends spinoff oyunlarını duyurdu

Netflix - 16.02.2023
Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday yeni sezon gelecek mi?

Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday yeni sezon gelecek mi?

Netflix - 15.02.2023
Netflix'in sahibi kim? Netflix hangi ülkenin? Netflix kimin?

Netflix'in sahibi kim? Netflix hangi ülkenin? Netflix kimin?

Netflix - 09.02.2023
Netflix nasıl iptal edilir? Netflix planı iptal etme nasıl yapılır? 2023 Netflix hesabı nasıl kapatılır? Netflix planı iptal etme linki!

Netflix nasıl iptal edilir? Netflix planı iptal etme nasıl yapılır? 2023 Netflix hesabı nasıl kapatılır? Netflix planı iptal etme linki!

Netflix - 09.02.2023
Netflix, Sıcak Kafa dizisini iptal etti! Başrol oyuncusu Şevket Çoruh'tan manidar paylaşım gecikmedi: Çok abuk bir ayrılık oldu

Netflix, Sıcak Kafa dizisini iptal etti! Başrol oyuncusu Şevket Çoruh'tan manidar paylaşım gecikmedi: Çok abuk bir ayrılık oldu

Netflix - 04.02.2023

Reklam gelirlerinin düşmesi istifa getirdi! Youtube CEO'su Susan Wojcicki görevi bıraktı
İyi Adamın 10 Günü fragmanı yayınlandı mı? İyi Adamın 10 Günü fragmanı izle! İyi Adamın 10 Günü fragmanı!

İyi Adamın 10 Günü fragmanı yayınlandı mı? İyi Adamın 10 Günü fragmanı izle! İyi Adamın 10 Günü fragmanı!

Netflix - 02.02.2023
All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman? All Of Us Are Dead 2. sezon fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman? All Of Us Are Dead 2. sezon fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Netflix - 02.02.2023
Lara Croft'un yeni roguelike mobil oyunu Tomb Raider Reloaded, Şubat'ta çıkacak

Lara Croft'un yeni roguelike mobil oyunu Tomb Raider Reloaded, Şubat'ta çıkacak

Netflix - 02.02.2023
Netflix 'Bu içerik anında izleme için mevcut değil' sorunu nedir? Netflix bağlantı sorunu ne? Netflix izleme için mevcut değil ne demek?

Netflix "Bu içerik anında izleme için mevcut değil" sorunu nedir? Netflix bağlantı sorunu ne? Netflix izleme için mevcut değil ne demek?

Netflix - 01.02.2023
Netflix çöktü mü? Netflix bağlanmıyor! Netflix neden açılmıyor? Netflix sorun ne?

Netflix çöktü mü? Netflix bağlanmıyor! Netflix neden açılmıyor? Netflix sorun ne?

Netflix - 01.02.2023
Netflix, hesap paylaşımını nasıl engelleyeceğini açıkladı: İşte yapılması gereken ayarlar

Netflix, hesap paylaşımını nasıl engelleyeceğini açıkladı: İşte yapılması gereken ayarlar

Netflix - 01.02.2023
All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman? All Of Us Are Dead 2. sezon fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman? All Of Us Are Dead 2. sezon fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Netflix - 01.02.2023
Philips 65OLED 907 Plus inceleme!

Philips 65OLED 907 Plus inceleme!

Netflix - 31.01.2023
You 4. Sezon ne zaman başlıyor? You yeni sezon tarihi belli mi? You yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

You 4. Sezon ne zaman başlıyor? You yeni sezon tarihi belli mi? You yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix - 31.01.2023
One Piece dizisinin çıkış tarihi açıklandı!

One Piece dizisinin çıkış tarihi açıklandı!

Netflix - 31.01.2023
Netflix'in en çok izlenenleri! Yeni rekor mu geliyor?

Netflix'in en çok izlenenleri! Yeni rekor mu geliyor?

Netflix - 30.01.2023
Şahmaran 2. sezon ne zaman? Şahmaran 2. sezon var mı?

Şahmaran 2. sezon ne zaman? Şahmaran 2. sezon var mı?

Netflix - 30.01.2023
Mahir Günşıray'dan Netflix'in kadrosunda yer aldığı Şahmaran paylaşımına tepki: 3 kişilik dizi yapmışsınız

Mahir Günşıray'dan Netflix'in kadrosunda yer aldığı Şahmaran paylaşımına tepki: 3 kişilik dizi yapmışsınız

Netflix - 30.01.2023
All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman çıkacak? All Of Us Are Dead 2. sezon yayınlandı mı? Netflix All Of Us Are Dead 2. Yeni Sezon fragmanı izle!

All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman çıkacak? All Of Us Are Dead 2. sezon yayınlandı mı? Netflix All Of Us Are Dead 2. Yeni Sezon fragmanı izle!

Netflix - 29.01.2023
Türkiye'de en çok izlenen diziler belli oldu!

Türkiye'de en çok izlenen diziler belli oldu!

Netflix - 28.01.2023
All Of Us Are Dead 2. sezon fragman İZLE! All Of Us Are Dead 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

All Of Us Are Dead 2. sezon fragman İZLE! All Of Us Are Dead 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Netflix - 28.01.2023
Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Wednesday 2. sezon fragmanı var mı?

Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday yeni sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Wednesday 2. sezon fragmanı var mı?

Netflix - 27.01.2023
Şahmaran dizisi dünya gündeminde! 3 günde 17 milyon saat izlenmeye ulaştı

Şahmaran dizisi dünya gündeminde! 3 günde 17 milyon saat izlenmeye ulaştı

Netflix - 27.01.2023
Rick and Morty'de büyük ayrılık! Dizi devam edecek mi?

Rick and Morty'de büyük ayrılık! Dizi devam edecek mi?

Netflix - 25.01.2023
Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in öpüşme sahnesi akıllara İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ı getirdi

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in öpüşme sahnesi akıllara İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ı getirdi

Netflix - 25.01.2023
Netflix, Pokemon'un yeni bölümleri için tarih verdi!

Netflix, Pokemon'un yeni bölümleri için tarih verdi!

Netflix - 24.01.2023
Şahmaran dizisi nerede geçiyor? Şahmaran dizisi konusu ne, nerede çekildi? Şahmaran oyuncu kadrosu!

Şahmaran dizisi nerede geçiyor? Şahmaran dizisi konusu ne, nerede çekildi? Şahmaran oyuncu kadrosu!

Netflix - 24.01.2023
Spotify, işten çıkarma akımına kapıldı: Yüzlerce kişi kovulacak!

Spotify, işten çıkarma akımına kapıldı: Yüzlerce kişi kovulacak!

Netflix - 24.01.2023
Burak Deniz'in iç çamaşırlı pozunu yayınlayan yönetmen, paylaşımı dakikalar içinde sildi

Burak Deniz'in iç çamaşırlı pozunu yayınlayan yönetmen, paylaşımı dakikalar içinde sildi

Netflix - 24.01.2023
CNBC-e geri mi dönüyor? Kanal yetkilisinden açıklama geldi!

CNBC-e geri mi dönüyor? Kanal yetkilisinden açıklama geldi!

Netflix - 23.01.2023
Şahmaran kehaneti nedir? Şahmaran efsanesi ne? Şahmaran gerçek mi, hikayesi nedir?

Şahmaran kehaneti nedir? Şahmaran efsanesi ne? Şahmaran gerçek mi, hikayesi nedir?

Netflix - 23.01.2023
Oyunculuğu kadar sesi de gündemde! Serenay Sarıkaya, sette şarkı söylediği anları paylaştı

Oyunculuğu kadar sesi de gündemde! Serenay Sarıkaya, sette şarkı söylediği anları paylaştı

Netflix - 23.01.2023
Şahmaran 2. sezon ne zaman? Şahmaran 2. sezon var mı?

Şahmaran 2. sezon ne zaman? Şahmaran 2. sezon var mı?

Netflix - 24.01.2023
Şahmeran nedir, ne anlama gelir? Şahmeran hikayesi nedir? Şahmeran olayı nedir?

Şahmeran nedir, ne anlama gelir? Şahmeran hikayesi nedir? Şahmeran olayı nedir?

Netflix - 23.01.2023
Şahmaran nedir, ne demek? Şahmaran ne anlama geliyor? Şahmeran ne demek?

Şahmaran nedir, ne demek? Şahmaran ne anlama geliyor? Şahmeran ne demek?

Netflix - 23.01.2023
Fazıl Say, Şahmaran dizisini yerden yere vurdu: On üzerinden bir

Fazıl Say, Şahmaran dizisini yerden yere vurdu: On üzerinden bir

Netflix - 23.01.2023
Netflix kimin? İşte Netflix'in arkasındaki isimler

Netflix kimin? İşte Netflix'in arkasındaki isimler

Netflix - 22.01.2023
Şahmaran izleyiciden geçer not alamadı! İzleyenlerin aklına dünyaca ünlü film geldi

Şahmaran izleyiciden geçer not alamadı! İzleyenlerin aklına dünyaca ünlü film geldi

Netflix - 22.01.2023
Wednesday 2. sezon fragman yayınlandı mı? Wednesday 2. sezon ne zaman başlayacak?

Wednesday 2. sezon fragman yayınlandı mı? Wednesday 2. sezon ne zaman başlayacak?

Netflix - 22.01.2023
Serenay Sarıkaya'nın ayakları sosyal medyayı salladı

Serenay Sarıkaya'nın ayakları sosyal medyayı salladı

Netflix - 22.01.2023
Serenay Sarıkaya'nın yılanla kendini tatmin ettiği sahne Şahmaran dizisine damga vurdu

Serenay Sarıkaya'nın yılanla kendini tatmin ettiği sahne Şahmaran dizisine damga vurdu

Netflix - 21.01.2023
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