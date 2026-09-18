Seni Tanıyorum oyuncuları kimler? Seni Tanıyorum dizisinin konusu nedir?

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Netflix'in yeni Türk drama dizilerinden Seni Tanıyorum, 17 Eylül 2026 tarihinde izleyiciyle buluştu. Annelik ve sanat kariyeri arasında denge kurmaya çalışan Funda'nın hayatına genç bakıcı Nazlı'nın dahil olmasıyla gelişen olayları konu alan Seni Tanıyorum dizisinin oyuncuları kimler? Seni Tanıyorum dizisinin konusu nedir? Detaylar...

SENİ TANIYORUM OYUNCULARI KİMLER?

Seni Tanıyorum dizisinin başrollerinde Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay bulunuyor. Oyuncu kadrosunda bu isimlerin yanı sıra Cemal Hünal, Efe Taşdelen, Murat Garipağaoğlu, Mine Teber, Nergis Öztürk, Arbil Tabur ve Esra Şahin de yer alıyor. Netflix'in resmi oyuncu kadrosu listesinde söz konusu isimlerin tamamı bulunuyor.

Dizinin başrol oyuncuları şu şekilde:

Elçin Sangu

Melis Sezen

Ozan Dolunay

Dizinin açıklanan diğer oyuncuları ise:

Cemal Hünal

Efe Taşdelen

Murat Garipağaoğlu

Mine Teber

Nergis Öztürk

Arbil Tabur

Esra Şahin

SENİ TANIYORUM DİZİSİNİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

Dizinin yönetmen koltuğunda Mert Baykal oturuyor. Senaryosu ise Tuğba Doğan tarafından kaleme alındı. Netflix'in resmi sayfasında da Tuğba Doğan, dizinin yaratıcıları arasında gösteriliyor.

Yapımın yapımcılığını ise Bombon Studios üstleniyor.

SENİ TANIYORUM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Seni Tanıyorum, doğum yaptıktan sonra ressamlık kariyerine ara veren Funda'nın yeniden sanat hayatına dönme çabasını konu alıyor.

Annelik ve kariyeri arasında denge kurmaya çalışan Funda, kendisine zaman ayırabilmek ve yeniden resim yapmaya başlayabilmek için çocuğuna bakacak bir yardımcı arıyor. Bu süreçte Nazlı isimli genç bir bakıcı Funda'nın hayatına giriyor.

Başlangıçta Funda'nın hayatını kolaylaştıran Nazlı, taşıdığı sırlarla zaman içerisinde ailenin düzenini değiştirmeye başlıyor. Nazlı'nın göründüğü kişi olmadığına ilişkin şüphelerin artmasıyla birlikte Funda, eşi İlker ve Nazlı arasındaki ilişki güven, tutku ve sadakat ekseninde bir mücadeleye dönüşüyor.

Netflix de dizinin resmi tanıtımında Funda'nın annelik ile sanat kariyeri arasında kaldığını ve hayatına giren yeni bakıcının sırlarla çevrili olduğunu belirtiyor.

SENİ TANIYORUM DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

Seni Tanıyorum, Netflix'te yayınlanıyor. Dizinin Netflix'teki resmi sayfasında yapım, 2026 tarihli Türk drama dizisi olarak yer alıyor.

Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor. Netflix'in resmi sayfasında bölümlerin süreleri yaklaşık 42 ila 58 dakika arasında listeleniyor.

SENİ TANIYORUM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Seni Tanıyorum, 17 Eylül 2026 tarihinde Netflix'te yayınlanmaya başladı. Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor ve sezonun bölümleri platformda yer alıyor.

Dizinin hikâyesinin merkezinde Funda'nın annelik ve sanat kariyeri arasındaki mücadelesi bulunurken, Nazlı'nın aileye dahil olmasıyla birlikte olaylar farklı bir boyut kazanıyor.

SENİ TANIYORUM DİZİSİNDE HANGİ OYUNCULAR YER ALIYOR?

Netflix'in resmi kadro bilgilerine göre Seni Tanıyorum dizisinde Elçin Sangu, Melis Sezen, Ozan Dolunay, Cemal Hünal, Efe Taşdelen, Murat Garipağaoğlu, Mine Teber, Nergis Öztürk, Arbil Tabur ve Esra Şahin rol alıyor.

Dizinin başrollerini Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay paylaşırken, diğer oyuncular da yapımın kadrosunda yer alıyor.