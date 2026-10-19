Organize İşler: Karun Hazinesi IMDb puanı kaç, IMDb puanı neden düşük?

Organize İşler: Karun Hazinesi IMDb puanı neden düşük sorusu, dizinin yayınlandığı ilk günlerde sosyal medyada yaşanan tartışmalarla birlikte daha da fazla konuşulur hale geldi. Dizinin bir sahnesinde kam davulunun kullanılması, kültürel değerlerin temsili üzerine geniş bir tartışma başlatmıştı. Puanın neden bu kadar düşük kaldığına ilişkin resmi bir değerlendirme bulunmazken, yayının ilk günlerinde verilen oyların puanı belirgin şekilde etkileyebildiği hatırlatılıyor. Organize İşler: Karun Hazinesi kaç bölüm? Tüm detaylar haberimizde…

ORGANİZE İŞLER: KARUN HAZİNESİ IMDB PUANI KAÇ?

Organize İşler: Karun Hazinesi'nin IMDb puanı, dizinin sayfasında yer alan bilgilere göre 10 üzerinden 2,6. Bu puan, yaklaşık 4 bin kullanıcının verdiği oyların ortalamasıyla oluştu. IMDb puanları kullanıcı oylarına göre sürekli güncellendiği için dizinin puanı ilerleyen günlerde değişiklik gösterebilir.

IMDB PUANI NEDEN DÜŞÜK?

Organize İşler: Karun Hazinesi'nin IMDb puanının neden bu kadar düşük olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Dizi, Netflix'te yayınlanmasının ardından bir sahnede kam davulunun suç dünyasını konu alan bir bağlamda kullanılması nedeniyle sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, bu tartışmanın puanlamalara yansımış olabileceğini öne sürüyor. Bunun yanı sıra dizinin hikâyesine, temposuna ve sinema filmleriyle kıyaslanmasına yönelik eleştiriler de kullanıcı yorumlarında yer alıyor. Ancak puanı etkileyen faktörlerin tam olarak hangileri olduğu kesin olarak bilinmiyor.

IMDB PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

IMDb puanları, platforma kayıtlı kullanıcıların 1 ile 10 arasında verdiği oyların ağırlıklı ortalamasıyla belirleniyor. Özellikle yeni yayınlanan yapımlarda, ilk günlerde verilen oylar puanı belirgin şekilde etkileyebiliyor. Bu nedenle bir dizinin ya da filmin IMDb puanı, oy sayısı arttıkça ve izleyici kitlesi genişledikçe yukarı ya da aşağı yönlü değişebiliyor. Kısa sürede çok sayıda düşük ya da yüksek oy verilmesi de puanın gerçek izleyici beğenisinden farklı bir tablo göstermesine yol açabiliyor.

ORGANİZE İŞLER: KARUN HAZİNESİ KAÇ BÖLÜM?

Organize İşler: Karun Hazinesi, sekiz bölümden oluşuyor. IMDb sayfasındaki bilgilere göre dizi 16 yaş ve üzeri izleyiciler için uygun olarak sınıflandırılıyor ve bölümler yaklaşık 45 dakika sürüyor. Dizinin tüm bölümleri 16 Ekim 2026'da Netflix'te yayınlandı.

ORGANİZE İŞLER: KARUN HAZİNESİ NE ANLATIYOR?

Yılmaz Erdoğan'ın sinemada büyük ilgi gören Organize İşler serisinden uyarlanan dizi, serinin sevilen karakterlerini ve mizah anlayışını yeni bir macerayla izleyiciyle buluşturuyor. Dizi, adından da anlaşılacağı üzere efsanevi Karun Hazinesi etrafında şekillenen bir hikâye anlatıyor.

ORGANİZE İŞLER FİLMLERİNİN IMDB PUANLARI

Organize İşler serisi, Türk sinemasının en çok izlenen komedi serileri arasında yer alıyor. Serinin 2005 yapımı ilk filmi Organize İşler, IMDb'de yüksek puanlarla dikkat çeken yerli komediler arasında bulunuyor. Dizinin aldığı düşük puan, serinin sinema filmleriyle karşılaştırılmasına da yol açtı.