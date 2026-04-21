Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon çıkacak mı? Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Serenay Sarıkaya’nın başrolünde yer aldığı Netflix yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti, ilk sezonundan itibaren hem Türkiye’de hem de global izleyici kitlesinde dikkat çeken bir romantik komedi dizisi olarak öne çıktı. Modern ilişkiler, duygusal kırılmalar ve şehir hayatının dinamiklerini eğlenceli bir anlatımla ekrana taşıyan yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla da geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Peki, Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon çıkacak mı? Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Detaylar...

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ 3. SEZON ÇIKACAK MI?

Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar ve Meriç Aral gibi güçlü isimlerin yer aldığı kadro, dizinin başarısında önemli rol oynadı. Özellikle karakterlerin ilişkisel çatışmaları ve modern şehir yaşamına dair anlatılar, diziyi kısa sürede popüler hale getirdi.

NETFLIX’TEN RESMİ AÇIKLAMA

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre Kimler Geldi Kimler Geçti için 3. sezon onayı verilmiş durumda. Bu açıklama, dizinin devam edeceğini net şekilde ortaya koyarak hayranların beklentisini karşılamış oldu.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yayın tarihi Netflix tarafından duyuruldu. Buna göre dizinin 3. sezonu 8 Mayıs 2026 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

Yeni sezonda, modern ilişkilerin karmaşık yapısı ve karakterler arasındaki duygusal gelişmelerin devam etmesi bekleniyor. Dizinin önceki sezonlarında kurulan ilişki ağlarının daha da derinleşeceği ve hikâyenin genişleyeceği ifade ediliyor.

Dilara Yıldız
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı

CHP'li bir belediye başkanı daha görevinden uzaklaştırıldı
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı

Erdoğan sinyali vermişti, 41 ilde düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı var
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
İsrailli Bakan Katz, Hizbullah lideri Kasım'ı tehdit etti: Bedelini kafasının kesilmesiyle ödeyecek

İsrailli bakandan tehdit: Bedelini kafasının kesilmesiyle ödeyecek
Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti

Bir insan babasına bunu nasıl yapar? Böyle evlat olmaz olsun

Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim 'Yılın hekimi' ödülünü almış

Kutsal mesleğe leke düşürdü! 2017'de aldığı ödüle bakın
Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış

Müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış
İsrailli Bakan Katz, Hizbullah lideri Kasım'ı tehdit etti: Bedelini kafasının kesilmesiyle ödeyecek

İsrailli bakandan tehdit: Bedelini kafasının kesilmesiyle ödeyecek
Serie A'da fuhuş skandalı! Çok sayıda futbolcunun adı da karıştı

Fuhuş skandalı! Çok sayıda futbolcunun adı da karıştı
Kandıra Orman İşletme Şefliğine yolsuzluk operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Orman İşletme Şefine suçüstü sonrası soruşturma derinleştirildi