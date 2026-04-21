Serenay Sarıkaya’nın başrolünde yer aldığı Netflix yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti, ilk sezonundan itibaren hem Türkiye’de hem de global izleyici kitlesinde dikkat çeken bir romantik komedi dizisi olarak öne çıktı. Modern ilişkiler, duygusal kırılmalar ve şehir hayatının dinamiklerini eğlenceli bir anlatımla ekrana taşıyan yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla da geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Peki, Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon çıkacak mı? Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Detaylar...

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ 3. SEZON ÇIKACAK MI?

Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar ve Meriç Aral gibi güçlü isimlerin yer aldığı kadro, dizinin başarısında önemli rol oynadı. Özellikle karakterlerin ilişkisel çatışmaları ve modern şehir yaşamına dair anlatılar, diziyi kısa sürede popüler hale getirdi.

NETFLIX’TEN RESMİ AÇIKLAMA

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre Kimler Geldi Kimler Geçti için 3. sezon onayı verilmiş durumda. Bu açıklama, dizinin devam edeceğini net şekilde ortaya koyarak hayranların beklentisini karşılamış oldu.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yayın tarihi Netflix tarafından duyuruldu. Buna göre dizinin 3. sezonu 8 Mayıs 2026 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

Yeni sezonda, modern ilişkilerin karmaşık yapısı ve karakterler arasındaki duygusal gelişmelerin devam etmesi bekleniyor. Dizinin önceki sezonlarında kurulan ilişki ağlarının daha da derinleşeceği ve hikâyenin genişleyeceği ifade ediliyor.