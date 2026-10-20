Organize İşler Karun Hazinesi IMDb puanı neden düşük?

Yılmaz Erdoğan’ın Asım Noyan karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıktığı Organize İşler: Karun Hazinesi, Netflix’te yayınlanmasının ardından izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Serinin yeni halkası, IMDb puanıyla da dikkat çekti. Dizinin puanındaki düşüşte kam davulu sahnesine yönelik tepkiler ve senaryoya ilişkin eleştiriler öne çıktı.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ IMDB PUANI KAÇ?

Organize İşler: Karun Hazinesi, IMDb’de 5 bini aşkın kullanıcının oyuyla 2,5 puan aldı. Dizinin ilk günlerde yaklaşık 5,7 seviyesinde olan IMDb puanının önce 3,3’e, ardından 2,5’e gerilediği belirtildi. Böylece yapım, serinin önceki iki filmiyle karşılaştırıldığında belirgin biçimde daha düşük bir puanda kaldı.

2005 yılında izleyiciyle buluşan Organize İşler, IMDb’de yaklaşık 38 bin oyla 7,4 puana sahip. Serinin 2019 yılında vizyona giren ikinci filmi Organize İşler: Sazan Sarmalı ise 18 bini aşkın oyla 6,0 puan aldı. Karun Hazinesi'nin 2,5 puanda kalması, serinin önceki yapımlarıyla arasındaki puan farkını ortaya koydu.

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği ve Asım Noyan karakterini canlandırdığı seri, yıllar içinde izleyicilerin yakından takip ettiği yapımlar arasında yer aldı. İlk iki filmin ardından sinema yerine Netflix’te sekiz bölümlük dizi formatında yayınlanan Karun Hazinesi, Asım Noyan’ı gizemli bir hazine haritasının peşine düşürdü. Ancak yapımın IMDb puanı, izleyicilerin beklentileri ve diziye yönelik eleştirilerle birlikte gündeme geldi.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ IMDB PUANI NEDEN DÜŞÜK?

Organize İşler: Karun Hazinesi'nin IMDb puanındaki düşüşle ilgili öne çıkan eleştiriler, kam davulu sahnesi ve senaryo üzerinde yoğunlaştı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda bazı izleyiciler kültürel değerlere ilişkin hassasiyetlerini dile getirirken bazıları da hikâyenin işlenişini ve dizinin temposunu eleştirdi.

KAM DAVULU SAHNESİ NEDİR?

Dizideki kam davulu sahnesi, tartışmaların en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Eski Türk inancında şamanların ritüellerde kullandığı kutsal bir araç olarak bilinen kam davulunun suç ve komedi unsurlarının bir arada bulunduğu bir sahnede yer alması, bazı izleyiciler tarafından kültürel değerlere saygısızlık olarak değerlendirildi.

Bu tartışmaların ardından sosyal medyada diziye IMDb üzerinden 1 puan verilmesi yönünde çağrılar yapıldı. Buna karşılık bazı izleyiciler de sahnenin hikâyenin kurgusal yapısı içinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Yılmaz Erdoğan ve Netflix tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Dizinin aldığı olumsuz yorumlar yalnızca bu sahneyle sınırlı kalmadı. Yayınlandığı ilk günden itibaren Ekşi Sözlük ve Beyazperde gibi platformlarda yapılan değerlendirmelerde senaryonun sekiz bölüme yayılması, ilk bölümlerin önceki filmleri tekrarladığı düşüncesi ve anlatım temposu eleştirildi.

Bazı izleyiciler hikâyenin film formatında daha akıcı olabileceğini dile getirirken bazıları da ilk iki filmin atmosferini bulamadığını belirtti. Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Sarı Saruhan karakteri ve dizideki bazı espriler olumlu yorumlar aldı. Ancak bu olumlu değerlendirmeler, IMDb puanındaki düşüşün önüne geçemedi.

Yapıma yönelik eleştiriler bir arada değerlendirildiğinde, IMDb puanının gerilemesiyle ilişkilendirilen başlıkların hem belirli sahnelere yönelik tepkilerden hem de senaryo ve anlatım biçimine ilişkin izleyici yorumlarından oluştuğu görülüyor.