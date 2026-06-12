Netflix'e telif cezası: Türk öğretmen Mustafa Güler 1 milyon 950 bin lira tazminat kazandı

Matematik öğretmeni Mustafa Güler'in, dijital yayın platformu Netflix'e karşı açtığı tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, Güler'in görüntülerinin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Netflix'in toplam 1 milyon 950 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Netflix, telif hakkı sebebiyle matematik öğretmeni Mustafa Güler'e 1 milyon 950 bin lira tazminat ödeyecek. Uzun süredir devam eden davada mahkeme, Mustafa Güler'in kişilik hakları ile görüntü kullanımına ilişkin haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, alınan karar kapsamında Netflix'in, Güler'e maddi ve manevi zararlarının karşılığı olarak neredeyse 2 milyon liraya yakın tazminat ödemesine karar verdiğini açıkladı. Kararın ardından İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulunan Güler, hukuk mücadelesinin haklı şekilde sonuçlanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, kişilerin görüntü ve eserlerinin izinsiz kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Ayrıca davanın uzun yıllar boyu devam etmesi de göz önünde bulundurularak tazminat miktarının faiziyle birlikte 4 milyon liraya kadar yaklaşabileceği ifade edildi.

"Benim içeriklerimden bir tanesini bir dizinin reklam tanıtımında oynatıyorlar"

Netflix'in kendi içeriğini izinsiz bir şekilde kullandığını bir öğrencisinin dikkatiyle fark ettiğini ifade eden Güler, "Benim içeriklerimden bir tanesini alıyorlar, kırpıyorlar ve bir dizinin reklam tanıtımında oynatıyorlar. Bir öğrencim gördü ve bana linkini attı. 'Hocam Netflix sizi paylaşmış' dedi. Ben de 'böyle bir şey imkansız' dedim. Çünkü 'dünyada telife en çok önem veren firma biziz' diye iddiaları var. Bir baktım ki gerçekten de benim videoyu kullanmışlar. İçeriğini bilmediğim, belki de içeriğini bilsem kesinlikle izin vermeyeceğim bir dizinin reklam tanıtımında beni kullanmaları hiç de hoşuma gitmedi. Direkt avukatımı aradım. Hemen hukuki sürecimizi başlattık" diye konuştu.

"Netflix, bir içerik üreticisinin içeriğini alıp reklam tanıtımında oynatamaz"

Haklı olduğu davasından asla vazgeçmediğini ve sonunda kazandığını belirten Güler, "Ben davanın bu şekilde sonuçlanacağını zaten biliyordum. Kararlıydım. Hiçbir zamanda davamdan vazgeçmedim. Umarım bu emsal tüm içerik üreticilerine güzel bir örnek olur. Çünkü emek verenlerin haklarını savunmak adına güzel bir karar oldu. Mutluyum ve gururluyum. Netflix tarafı bana hiçbir şey söylemedi. Ben bir özür beklerdim. Hiçbir tepkileri olmadı. Zaten biz Türkiye'de ilk başta muhatap bulamadık. Diğer sosyal medya kurumlarının büroları var. Aldığım meblağ yaklaşık 1 milyon 950 bin lira. Bir de faiz ile birlikte herhalde 4 milyon lirayı geçecek diye tahmin ediyorum. Bizim hedefimiz para değildi. Bizim hedefimiz haklı olduğumuz davaydı. Netflix olsun ya da başka bir firma olsun, bir içerik üreticisinin içeriğini alıp reklam tanıtımında oynatamaz. Benim davam sadece buydu ve haklı davamı da kazandık" ifadelerini kullandı.

"Bilirkişi heyeti ihlal ve tazminata ilişkin tespitlerde bulundu"

Davada sonuçlanan kararının telif konusunda mağdur olan herkese örnek olmasını dileyen Mustafa Güler'in avukatı Ömer Uğur Yanar ise, "Hocamız bize ulaştığında, sosyal medyada paylaştığı bir ders videosu ile ilgili bir ihlalin olduğunu bildirdi. Hocamızla hemen notere giderek bir tespit yaptırdık. Açmış olduğumuz davada da 5 kişiden oluşan bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bu bilirkişi heyeti ihlal ve tazminata ilişkin tespitlerde bulundu. En nihayetinde son duruşma oldu. Mahkeme maddi-manevi tazminat ve faizi ile birlikte davalı firmanın yaklaşık 4 milyon 138 bin lira ödemesine hükmetti. Umuyoruz ki bu karar başta hocamız olmak üzere telif konusunda sıkıntı yaşayan herkese emsal niteliği taşır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı