Organize İşler: Karun Hazinesi kam davulu olayı nedir, Yılmaz Erdoğan dizisinde kam davulu hangi sahnede kullanıldı?

Kam davulu sahnesi, eski Türk inanç gelenekleriyle özdeşleşen bu ritüel aracının suç dünyasını konu alan bir sahnede yer alması nedeniyle izleyicileri ikiye böldü. Bazı kullanıcılar bu kullanımın kültürel mirasın anlamını gölgede bıraktığını savunurken, diğerleri kurgu eserlerdeki nesnelerin doğrudan saygısızlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. Tartışma, Kamlık geleneğine ilişkin hassasiyetleri de yeniden gündeme taşıdı. Kam davulu nedir, ne amaçla kullanılır? Tüm detaylar haberimizde…

ORGANİZE İŞLER: KARUN HAZİNESİ NEDEN TARTIŞMA YARATTI?

Yılmaz Erdoğan'ın Netflix için hazırladığı Organize İşler: Karun Hazinesi, yayınlanmasının ardından bir sahnede kam davulunun kullanılması nedeniyle tartışma konusu oldu. Eski Türk inançlarıyla ilişkilendirilen davulun, suç ve eğlence unsurlarının bir arada işlendiği bir sahnede yer alması, sosyal medyada kültürel sembollerin kurgu eserlerdeki temsiline dair geniş bir tartışma başlattı.

KAM DAVULU NEDİR?

Kam davulu, şamanik uygulamalarla ilişkilendirilen geleneklerde ritüel amacıyla kullanılan bir araç olarak biliniyor. Eski Türk inanç sisteminde kamların, yani din adamlarının törenlerde kullandığı davul, Kamlık geleneğinin en önemli sembolleri arasında yer alıyor. Bu geleneğe göre davul, ritüellerde kama eşlik eden ve manevi anlam yüklenen bir nesne olarak kabul ediliyor. Bu nedenle kam davulu, yalnızca bir müzik aleti olarak değil, köklü bir kültürel ve manevi mirasın parçası olarak değerlendiriliyor.

KAM DAVULU SAHNESİNE NEDEN TEPKİ GÖSTERİLDİ?

Eleştiri yönelten kullanıcılar, kam davulunun kültürel ve manevi anlamının dizide göz ardı edildiğini düşünüyor. Özellikle suç ve eğlence unsurlarının bir arada bulunduğu bir ortamda ritüel bir nesnenin kullanılmasını uygun bulmayan izleyiciler, yapım ekibinin kültürel sembollerin temsilinde daha dikkatli davranması gerektiğini savunuyor.

YILMAZ ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Kam davulu tartışmasına ilişkin Yılmaz Erdoğan'dan, dizinin yapım ekibinden ya da Netflix'ten herhangi bir açıklama yapılmadı. Tartışmanın sosyal medyada sürmesi nedeniyle yapım cephesinden bir değerlendirme gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

ORGANİZE İŞLER: KARUN HAZİNESİ KAÇ BÖLÜM?

Organize İşler: Karun Hazinesi sekiz bölümden oluşuyor ve tüm bölümleri 16 Ekim 2026'da Netflix'te yayınlandı. Yılmaz Erdoğan'ın sinemada büyük ilgi gören Organize İşler serisini dizi formatına taşıyan yapım, yayınlandığı ilk günden itibaren platformun en çok konuşulan içerikleri arasına girdi.