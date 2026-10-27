Omar Sy'nin başrolünde yer aldığı Netflix dizisi Lupin, dördüncü sezonuyla izleyicilerin karşısına çıktı. 23 Ekim 2026'da platformda yayınlanan yeni bölümlerin ardından gözler, hikâyenin devam edip etmeyeceğine çevrildi. Peki, Lupin 5. sezon gelecek mi? Lupin 5. sezon çıkacak mı, ne zaman? Detaylar...

LUPIN 5. SEZON GELECEK Mİ?

Netflix'in popüler Fransız yapımlarından Lupin'in beşinci sezonu için henüz resmi yenileme açıklaması yapılmadı. Dizinin dördüncü sezonu 23 Ekim 2026'da yayınlanırken platform, yeni bölümlerle birlikte Assane Diop'un hikâyesini yeniden gündeme taşıdı. Ancak dördüncü sezonun ardından yeni bir sezonun çekilip çekilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Dizide Assane Diop karakterini canlandıran Omar Sy, dördüncü sezonda oyunculuğunun yanı sıra ortak yapımcı ve Louis Leterrier ile birlikte ortak yürütücü yapımcı (co-showrunner) olarak da görev aldı. Sy'nin yaratıcı süreçte daha fazla söz sahibi olması, dizinin yeni sezonuyla ilgili merakı artıran gelişmeler arasında yer aldı. Bununla birlikte, bu gelişme tek başına beşinci sezonun onaylandığı anlamına gelmiyor.

LUPIN 5. SEZON ÇIKACAK MI, NE ZAMAN?

Lupin'in beşinci sezonu için Netflix tarafından resmi onay verilmediği için yayın tarihi de açıklanmış değil. Bu nedenle yeni sezonun ne zaman izleyiciyle buluşacağına ilişkin kesin bir tarih bulunmuyor.

Dizinin önceki sezonları arasındaki yayın aralıkları da yeni sezon takvimi konusunda kesin bir tarih belirlemek için yeterli değil. İlk iki bölüm 2021'de, üçüncü bölüm ise 5 Ekim 2023'te yayınlandı. Dördüncü bölümün 23 Ekim 2026'da izleyiciyle buluşmasıyla birlikte üçüncü ve dördüncü bölümler arasında yaklaşık üç yıllık bir ara verildi. Ancak beşinci sezonun onaylanması durumunda bu aralığın tekrarlanıp tekrarlanmayacağı bilinmiyor. Dolayısıyla Lupin 5. sezon için açıklanmış bir yayın tarihi bulunmuyor. Yeni sezonun geleceği ve olası yayın takvimi, Netflix'in resmi duyurusuyla netleşecek.

LUPIN 4. SEZON NE ZAMAN ÇIKTI?

Lupin'in dördüncü sezonu, 23 Ekim 2026 Cuma günü yayınlandı. Yeni sezonun sekiz bölümünün tamamı aynı gün izleyiciye sunuldu. Böylece Omar Sy'nin canlandırdığı Assane Diop karakterinin hikâyesi, üçüncü sezonun ardından yeni bölümlerle devam etti.

Dördüncü sezonun hikâyesi, üçüncü bölümün sona ermesinden dört yıl sonrasını konu alıyor. Assane Diop hapiste bulunurken cezasını tamamlamayı ve oğluna verdiği sözü tutarak ailesiyle Senegal'de buluşmayı planlıyor. Ancak Lupin imzasıyla yapılan gizemli bir duyuru ve birden fazla müzeyi hedef alan eş zamanlı soygunlar, karakterin planlarını değiştiriyor.

LUPIN 4. SEZON HANGİ PLATFORMDA?

Lupin dizisinin dördüncü sezonu Netflix platformunda yayınlandı. 23 Ekim 2026 tarihinde izleyiciyle buluşan sezonun sekiz bölümünün tamamı Netflix üzerinden izlenebiliyor. Dizinin önceki bölümleri de aynı platformda yer alıyor.