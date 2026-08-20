GTA 6 oynanış videosu nereden izlenir, GTA 6 SIZINTI video olayı ne? GTA 6 leaks gerçek mi?

GTA 6 oynanış videosu ne zaman Netflix'te yayınlanacak? Rockstar Games, GTA 6 için yeni bir video yayınına hazırlanıyor. “Grand Theft Auto VI: An Extended Look” adı verilen içerik, Netflix’in ardından Rockstar Games’in resmi kanalları üzerinden izleyicilerle buluşacak.

GTA 6 OYNANIŞ VİDEOSU NE ZAMAN?

Grand Theft Auto VI: An Extended Look, 27 Ağustos Perşembe günü saat 15.00 ET’de Netflix’te yayınlanacak. Türkiye saatiyle Netflix prömiyerinin yaklaşık 22.00 civarında başlaması bekleniyor. Netflix aboneleri içeriği diğer platformlardan önce izleyebilecek. Rockstar Games’in açıkladığı yayın planına göre video, Netflix prömiyerinden 6 saat sonra resmi Rockstar YouTube kanalına ve Grand Theft Auto VI internet sitesine gelecek. YouTube ve resmi sitedeki yayın saati 27 Ağustos saat 21.00 ET olarak açıklandı. Türkiye saatiyle bu yayın 28 Ağustos saat 04.00 civarına denk geliyor.

Yeni içeriğin “An Extended Look” adıyla duyurulması, videonun klasik kısa fragmanlardan daha uzun bir GTA 6 sunumu olacağını belirtiyor. Sektör medyasında gameplay trailer veya extended look olarak anılan içerikte oyunun dünyasına, karakterlerine ya da oynanışına ilişkin daha fazla sahne ve mekanik ayrıntı bulunabileceği değerlendiriliyor. Bununla birlikte Rockstar Games, videoda hangi bölümlerin yer alacağına ilişkin kesin bir içerik listesi paylaşmadı. Grand Theft Auto VI: An Extended Look’un kapsamına ilişkin ayrıntılar yayın anına kadar resmi olarak detaylandırılmayacak.

GTA 6 SIZINTI VİDEOSU GERÇEK Mİ?

Son günlerde Reddit ve X'te GTA 6 geliştirme aşamasından olduğu iddia edilen birçok video ve görüntü dolaşıma sokuldu. Konu ile ilgili henüz Rockstar Games'ten bir açıklama gelmedi. Görüntülerin yapay zeka olduğunu iddia edenler kadar gerçek bir GTA 6 leaks olabileceğini iddialar da epey fazla.