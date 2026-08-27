GTA 6 Netflix saat kaçta, ne zaman çıkacak? YouTube saat kaçta yayınlanacak?

Rockstar Games, GTA 6 için yeni tanıtım döneminin parçalarından biri olacak “Grand Theft Auto VI: An Extended Look” videosunun yayın takvimini açıkladı. Oynanış görüntülerinin yer alacağı videoda Vice City haritasının ayrıntıları, açık dünya mekanikleri ve karakterler arasındaki dinamiklere ilişkin yeni sahnelerin bulunması bekleniyor.

GTA 6 NETFLİX SAAT KAÇTA?

GTA 6'nın “Grand Theft Auto VI: An Extended Look” adlı oynanış videosu, bu akşam Türkiye saati ile 22.00'de Netflix üzerinden yayınlanacak. Rockstar Games tarafından açıklanan takvime göre yeni tanıtım videosu ilk olarak Netflix platformunda izleyicilerin karşısına çıkacak. Videoda GTA 6'nın açık dünya mekanikleri, Vice City haritasının ayrıntıları ve karakter dinamiklerine ilişkin yeni görüntülerin yer alması bekleniyor. Tanıtımın toplam süresi konusunda ise Rockstar Games tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Netflix'teki yayının tamamlanmasının ardından video Rockstar Games'in resmi YouTube kanalına da gelecek. Açıklanan programa göre Netflix yayınından 6 saat sonra, yani 28 Ağustos 2026 Cuma günü Türkiye saati ile 04.00'te, “Grand Theft Auto VI: An Extended Look” YouTube üzerinden ücretsiz olarak izlenebilecek. Tanıtım videosunun yaklaşık 30 dakika sürebileceğine ve üç farklı bölümden oluşabileceğine ilişkin iddialar bulunurken, Rockstar Games videonun süresi veya bölüm sayısı konusunda kesin bir bilgi paylaşmadı.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games tarafından onaylanan güncel takvime göre GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde dünya genelinde konsol oyuncularıyla buluşacak. Oyunun daha önce 2026 yılının ilkbahar veya mayıs döneminde piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak geliştirici ekibin optimizasyon çalışmalarını ve harita deneyimini en üst seviyeye çıkarma kararı sonrasında çıkış tarihi ertelendi ve yeni tarih 19 Kasım 2026 olarak belirlendi.

GTA 6'nın küresel ön sipariş süreci ise 25 Haziran 2026 Perşembe günü dünya genelinde aynı anda başladı. Ön sipariş ekranlarının açılmasıyla birlikte GTA 6 Standart Sürüm 80 dolar, GTA 6 Ultimate Edition ise 100 dolar olarak listelendi. Türkiye'de PlayStation Store ve Xbox Store üzerinden satışa sunulacak standart sürüm için 3.999 TL ile 4.999 TL arasında başlayan bir fiyat aralığı beklenirken, kesinleşen yerel fiyatlandırmaların dijital mağazalarda erişilebilir durumda olduğu belirtildi.