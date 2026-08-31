Birce Akalay ve Olgun Toker’in başrollerini paylaştığı Mezarlık için 4. sezon ihtimali, üçüncü sezonun ardından merak konusu oldu. Dizinin geleceğiyle ilgili resmi kararın açıklanması beklenirken, izleyiciler Mezarlık 4. sezon ne zaman çıkacak, yeni sezon olacak mı ve Mezarlık devam edecek mi? sorularının yanıtını araştırıyor.

MEZARLIK 4. SEZON GELECEK Mİ? YENİ SEZON ÇIKACAK MI?

Netflix’in sevilen polisiye dizisi Mezarlık, üçüncü sezonuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Yeni sezonun yayınlanmasının ardından dizinin hayranları bu kez “Mezarlık 4. sezon gelecek mi?”, “Mezarlık yeni sezon çıkacak mı?” ve “Mezarlık 4. sezon ne zaman başlayacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Dizinin üçüncü sezonunun finalinde hikâyenin merak uyandıran bir noktada bırakılması, yeni sezon ihtimalini de gündeme taşıdı.

MEZARLIK 4. SEZON GELECEK Mİ?

Mezarlık 4. sezon için şu an resmi bir yayın tarihi bulunmuyor. Netflix veya dizinin yapım ekibi tarafından yeni sezon çekimlerinin başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle dizinin 4. sezonunun kesin olarak yayınlanacağını söylemek için resmi duyurunun beklenmesi gerekiyor.

Bununla birlikte üçüncü sezonun final bölümünün ardından ortaya çıkan gelişmeler, dizinin hikâyesinin devam edebileceğine yönelik beklentileri artırdı. İzleyiciler, başta Mezarlık 4. sezon olmak üzere dizinin geleceğine ilişkin yeni bir açıklama yapılmasını yakından takip ediyor.

MEZARLIK 3. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Mezarlık dizisinin 3. sezonu toplam 8 bölümden oluşuyor. Polisiye ve suç türündeki yapımın ilk sezonu 17 Haziran 2022 tarihinde yayınlanmış ve 4 bölümden oluşmuştu. İkinci sezon ise 27 Şubat 2025 tarihinde izleyiciyle buluşmuş ve toplam 8 bölüm olarak yayınlanmıştı.

Üçüncü sezonda da hikâye yeni cinayet dosyaları ve soruşturmalar üzerinden ilerlerken, sezon finalindeki gelişmeler izleyicilerde yeni sezon beklentisi oluşturdu.

MEZARLIK 4. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Mezarlık 4. sezon yayın tarihi konusunda şu an için açıklanmış resmi bir tarih bulunmuyor. Yeni sezonun çekilip çekilmeyeceği ve çekimlerin başlaması halinde yayın takviminin ne zaman olacağı, Netflix ve yapım ekibinden gelecek açıklamayla netlik kazanacak.

Dizinin hayranları ise “Mezarlık yeni sezon olacak mı?” sorusunun yanıtını beklerken, üçüncü sezonun ardından yapımdan gelecek yeni gelişmeleri takip ediyor. Netflix’in izlenme oranları ve dizinin geleceğine ilişkin değerlendirmeleri doğrultusunda yeni sezon kararı alması bekleniyor.