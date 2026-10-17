Organize İşler Karun Hazinesi oyuncu kadrosu: Organize İşler Karun Hazinesi oyuncuları kimler?

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Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim 2026 Cuma günü Netflix’te izleyiciyle buluştu. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu kaleme aldığı yapım, Asım Noyan ve ekibinin gizemli bir hazine haritasının peşine düşmesini konu alıyor. Suç, komedi ve macera unsurlarını bir araya getiren dizi, Türkiye ile birlikte dünya genelinde yayına açıldı. Peki, Organize İşler Karun Hazinesi oyuncuları kimler? Organize İşler Karun Hazinesi oyuncu kadrosu haberimizde.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Netflix tarafından paylaşılan resmî bilgilere göre Organize İşler: Karun Hazinesi oyuncu kadrosunda, serinin önceki yapımlarından tanınan isimlerle birlikte farklı oyuncular da yer alıyor. Yılmaz Erdoğan, Asım Noyan karakterini yeniden canlandırırken Kıvanç Tatlıtuğ da hikâyeye geri dönüyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Yılmaz Erdoğan

Kıvanç Tatlıtuğ

Ezgi Mola

Uraz Kaygılaroğlu

Rıza Kocaoğlu

Ersin Korkut

Okan Çabalar

Bensu Soral Baş

Atakan Çelik

Şükran Ovalı

Görkem Sevindik

Demet Akbağ

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ KONUSU NE?

Organize İşler: Karun Hazinesi, gizemli bir hazine haritasının ortaya çıkmasıyla başlayan macerayı konu alıyor. Hikâyenin merkezinde Asım Noyan ve ekibinin, haritanın işaret ettiği hazinenin peşine düşmesi bulunuyor.

Hazineye ulaşmak isteyen ekip, bu süreçte tehlikeli rakiplerle ve uluslararası hazine avcılarıyla karşı karşıya geliyor. İstanbul sokaklarından yeraltı geçitlerine uzanan olaylar, suç, komedi ve macera unsurlarını bir araya getiriyor.

Asım Noyan ve ekibinin haritayı takip ettiği hikâyede, hazineye ulaşma yarışı olayların temelini oluşturuyor. Yapım, Organize İşler serisinin hikâyesini bu kez sekiz bölümlük bir dizi formatında sürdürüyor.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ NEREDEN İZLENİR?

Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim 2026 Cuma günü itibarıyla Netflix üzerinden izlenebiliyor. Daha önce açıklanan yayın takvimi doğrultusunda dizi, Türkiye ile birlikte dünya genelinde aynı tarihte platformun kataloğuna eklendi.

Diziyi izlemek isteyenler, Netflix'in resmî platformunda yapımın sayfasına ulaşabilir. Bölümler, Netflix üzerinden izleyicilere sunuluyor.

Yayın platformu: Netflix

Yayın tarihi: 16 Ekim 2026

Yayın formatı: Dizi

Bölüm sayısı: 8

Dizinin resmî sayfasına Netflix üzerinden ulaşılabiliyor.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ KAÇ BÖLÜM?

Organize İşler: Karun Hazinesi, sekiz bölümden oluşuyor. Netflix'in resmî yapım sayfasında sekiz bölüm listeleniyor. Dizinin ilk sezonundaki bölümler, 16 Ekim 2026 tarihinde izleyicilerin erişimine açıldı.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ DİZİ Mİ, FİLM Mİ?

Organize İşler: Karun Hazinesi, film değil, dizi formatında hazırlanan bir yapım. Organize İşler serisinin sinema filmlerinin ardından gelen proje, Netflix için sekiz bölümlük bir dizi olarak hazırlandı.