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Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Beyaz Show geri mi dönüyor?

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Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Beyaz Show geri mi dönüyor?
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Uzun yıllar televizyon ekranlarında yayınlanan Beyaz Show, Beyazıt Öztürk'ün yeni programıyla yeniden gündeme geldi. Netflix Türkiye'nin duyurduğu “Organize Sohbetler: Beyaz Özel” adlı yapımın ardından Beyaz Show yeniden başlayacak mı, Beyaz Show geri mi dönüyor? soruları merak konusu oldu.

Beyazıt Öztürk'ün yeni bir sohbet programıyla izleyici karşısına çıkacağının duyurulması, Beyaz Show'un yeniden başlayıp başlamayacağı sorusunu gündeme getirdi. Netflix Türkiye'nin duyurduğu “Organize Sohbetler: Beyaz Özel” adlı yapımın ardından programın yayın tarihi ve Beyaz Show'un geleceği araştırılmaya başlandı. Peki, Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Beyaz Show geri mi dönüyor? Detaylar...

BEYAZ SHOW YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

Beyazıt Öztürk'ün yeni sohbet programı, Beyaz Show'un yeniden başlayacağı anlamına gelmiyor. Netflix Türkiye tarafından hazırlanan “Organize Sohbetler: Beyaz Özel”, “Organize İşler: Karun Hazinesi” dizisinin tanıtımı kapsamında hazırlanan özel bir program olarak izleyiciyle buluşacak.

Beyazıt Öztürk, daha önce yaptığı açıklamada Beyaz Show'un geri dönüşüne ilişkin yürütülen bir çalışma bulunmadığını belirtmişti. Mevcut bilgiler doğrultusunda programın yeni sezonuna ilişkin açıklanmış bir yayın planı bulunmuyor.

BEYAZ SHOW GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Beyaz Show'un geri döneceğine ilişkin beklentiler, Beyazıt Öztürk'ün yeni programının tanıtımıyla yeniden gündeme geldi. Tanıtımda ünlü sunucunun “Yıllardır bu işin içindeydim, uyuyordum” ve “Uyuyan devi uyandırdılar” sözlerini kullanması, izleyiciler arasında heyecan yarattı.

Ancak bu ifadeler, Beyaz Show'un yeniden başlayacağına dair resmi bir duyuru niteliği taşımıyor. “Organize Sohbetler: Beyaz Özel”, Beyaz Show'un yeni sezonu değil, Netflix yapımının tanıtımı için hazırlanan özel bir sohbet programı.

BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN YENİ PROGRAMI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix Türkiye tarafından hazırlanan “Organize Sohbetler: Beyaz Özel”, 23 Ekim 2026 Cuma günü Netflix Türkiye'nin YouTube kanalında yayımlandı.

BEYAZ SHOW EN SON NE ZAMAN YAYINLANDI?

İlk bölümü 6 Aralık 1996'da Kanal D'de yayımlanan Beyaz Show, 22 sezon boyunca ekranlarda kaldı. Program, 2000-2001 sezonunda Star TV'de izleyiciyle buluştu, daha sonra yeniden Kanal D'ye döndü. Beyaz Show'un son bölümü ise 4 Mayıs 2018'de yayımlandı.

Sonraki yıllarda programın geri dönebileceğine ilişkin çeşitli açıklamalar gündeme geldi. Beyazıt Öztürk 2023 yılında dönüş ihtimaline yönelik mesajlar verirken Acun Ilıcalı da programın yılbaşı döneminde başlayabileceğini dile getirdi. 2024 yılının sonunda Beyaz Show'un 2025'te TV8 ekranlarında yayımlanabileceği konuşulsa da bu planlar gerçekleşmedi.

BEYAZIT ÖZTÜRK HANGİ KANALDA?

Beyazıt Öztürk, 2026 yılında Kanal D'de yayımlanan “Beyaz'la Joker” adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Ünlü sunucunun “Organize Sohbetler: Beyaz Özel” adlı yeni sohbet programı ise Netflix Türkiye'nin YouTube kanalında yayımlandı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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