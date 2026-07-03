Netflix'in gerilim türündeki İngiliz yapımı dizisi I Will Find You (Seni Bulacağım), sürükleyici hikâyesiyle izleyicilerin dikkatini çekiyor. Oğlunu öldürmek suçundan hüküm giyen bir babanın, yıllar sonra ortaya çıkan kritik bir ipucunun ardından gerçeğin peşine düşmesini konu alan yapım, gizem ve gerilim unsurlarını bir araya getiriyor. Diziyi izlemeyi planlayan pek çok kişi ise "I Will Find You (Seni Bulacağım) dizisinin konusu nedir?", "I Will Find You oyuncu kadrosu" ve "I Will Find You hangi platformda?" sorularına yanıt arıyor.

I WILL FIND YOU (SENİ BULACAĞIM) DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizi, 3 yaşındaki kendi oğlu Matthew'u vahşice öldürmek suçundan ömür boyu hapse mahkûm edilen David Burroughs'un yaşadıklarını merkezine alıyor. David, masum olduğunu savunmasına rağmen bunu kanıtlayamaz ve cezaevinde yıllar geçirmek zorunda kalır.

Hapishanede geçirdiği beş yılın ardından hayata dair tüm umudunu kaybetmeye başlayan David'in yaşamı, eski baldızı Rachel'ın beklenmedik ziyaretiyle farklı bir yöne evrilir. Rachel, arkadaşının kısa süre önce çıktığı tatilde çektiği bir fotoğrafı David'e gösterir. Fotoğrafın arka planında yer alan çocuk, yıllar önce öldüğü düşünülen Matthew'un bugünkü yaşına birebir benzemektedir.

Bu görüntü, David'in oğlunun aslında hayatta olabileceği ihtimalini gündeme getirir. Elde ettiği bu ipucuna tutunan David, gerçeği ortaya çıkarmak ve oğlunu bulmak amacıyla tehlikeli bir hapishaneden kaçış planı hazırlar.

Cezaevinden kaçmasının ardından ise yalnızca özgürlüğünü korumak için değil, aynı zamanda peşindeki yetkililerden kaçarken kendisini ömür boyu hapse mahkûm eden büyük komployu ortaya çıkarmak ve oğluna ulaşmak için mücadele etmek zorunda kalır.

I WILL FIND YOU OYUNCU KADROSU

Dizinin başrolünde David Burroughs karakterini Sam Worthington canlandırıyor. Rachel karakterine Britt Lower hayat verirken, oyuncu kadrosunda ayrıca Milo Ventimiglia ve Erin Richards da yer alıyor.

I Will Find You oyuncu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Sam Worthington

Britt Lower

Milo Ventimiglia

Erin Richards

I WILL FIND YOU HANGİ PLATFORMDA?

I Will Find You, Netflix'te izleyiciyle buluşan İngiliz yapımı gerilim dizileri arasında yer alıyor. Yapım, Netflix platformunda yayınlanmaktadır.