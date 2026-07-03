Haberler

I Will Find You (Seni Bulacağım) dizisinin konusu nedir? I Will Find You oyuncu kadrosu

I Will Find You (Seni Bulacağım) dizisinin konusu nedir? I Will Find You oyuncu kadrosu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Netflix'te izleyiciyle buluşan İngiliz yapımı gerilim dizisi I Will Find You (Seni Bulacağım), sürükleyici hikâyesiyle gündemde yer alıyor. Diziyi izlemeyi planlayanlar ise yapımın hikâyesini, oyuncu kadrosunu ve hangi platformda yayınlandığını merak ediyor. Peki, I Will Find You (Seni Bulacağım) dizisinin konusu nedir? I Will Find You oyuncu kadrosunda kimler var? İşte I Will Find You (Seni Bulacağım) hakkında öne çıkan bilgiler.

Netflix'in gerilim türündeki İngiliz yapımı dizisi I Will Find You (Seni Bulacağım), sürükleyici hikâyesiyle izleyicilerin dikkatini çekiyor. Oğlunu öldürmek suçundan hüküm giyen bir babanın, yıllar sonra ortaya çıkan kritik bir ipucunun ardından gerçeğin peşine düşmesini konu alan yapım, gizem ve gerilim unsurlarını bir araya getiriyor. Diziyi izlemeyi planlayan pek çok kişi ise "I Will Find You (Seni Bulacağım) dizisinin konusu nedir?", "I Will Find You oyuncu kadrosu" ve "I Will Find You hangi platformda?" sorularına yanıt arıyor.

I WILL FIND YOU (SENİ BULACAĞIM) DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizi, 3 yaşındaki kendi oğlu Matthew'u vahşice öldürmek suçundan ömür boyu hapse mahkûm edilen David Burroughs'un yaşadıklarını merkezine alıyor. David, masum olduğunu savunmasına rağmen bunu kanıtlayamaz ve cezaevinde yıllar geçirmek zorunda kalır.

Hapishanede geçirdiği beş yılın ardından hayata dair tüm umudunu kaybetmeye başlayan David'in yaşamı, eski baldızı Rachel'ın beklenmedik ziyaretiyle farklı bir yöne evrilir. Rachel, arkadaşının kısa süre önce çıktığı tatilde çektiği bir fotoğrafı David'e gösterir. Fotoğrafın arka planında yer alan çocuk, yıllar önce öldüğü düşünülen Matthew'un bugünkü yaşına birebir benzemektedir.

Bu görüntü, David'in oğlunun aslında hayatta olabileceği ihtimalini gündeme getirir. Elde ettiği bu ipucuna tutunan David, gerçeği ortaya çıkarmak ve oğlunu bulmak amacıyla tehlikeli bir hapishaneden kaçış planı hazırlar.

Cezaevinden kaçmasının ardından ise yalnızca özgürlüğünü korumak için değil, aynı zamanda peşindeki yetkililerden kaçarken kendisini ömür boyu hapse mahkûm eden büyük komployu ortaya çıkarmak ve oğluna ulaşmak için mücadele etmek zorunda kalır.

I WILL FIND YOU OYUNCU KADROSU

Dizinin başrolünde David Burroughs karakterini Sam Worthington canlandırıyor. Rachel karakterine Britt Lower hayat verirken, oyuncu kadrosunda ayrıca Milo Ventimiglia ve Erin Richards da yer alıyor.

I Will Find You oyuncu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Sam Worthington

Britt Lower

Milo Ventimiglia

Erin Richards

I WILL FIND YOU HANGİ PLATFORMDA?

I Will Find You, Netflix'te izleyiciyle buluşan İngiliz yapımı gerilim dizileri arasında yer alıyor. Yapım, Netflix platformunda yayınlanmaktadır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
You
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
Deniz Göktaş tutuklandı

Gözaltındaki Deniz Göktaş için karar verildi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi

Kılıçdaroğlu ile görüştü! Tutuklanan komedyenden olay istek
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı

Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında kendini yaktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı

Belediye başkanına şok! Özel kalemi yüz kızartıcı suçtan gözaltında
Icardi'ye ''güle güle'' dediler! Galatasaray'ın yeni 9 numarası belli oldu

Icardi'ye ''güle güle'' dediler! İşte Galatasaray'ın yeni 9 numarası
AJET, Ankara'dan 3 şehre daha direkt uçuşlara başladı

O şehrimize müjde! 3 yere daha aktarmasız gidebilecekler
Gişelere çarpan tanker alev topuna döndü: 5 kişi hayatını kaybetti

Gişelere çarpan tanker alev topuna döndü: 5 kişi hayatını kaybetti
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar

Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti