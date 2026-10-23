Beyaz Show saat kaçta başlayacak, Beyaz Show yayınlandı mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyazıt Öztürk’ün yıllar sonra sohbet programı formatına döneceği “Organize Sohbetler: Beyaz Özel” için beklenen gün geldi. Netflix Türkiye’nin duyurduğu özel bölüm bugün izleyiciyle buluşacak. Yayın günü gelmesine rağmen kesin saatin açıklanmamış olması nedeniyle izleyiciler “Beyaz Show saat kaçta başlayacak?” ve “Beyaz Show yayınlandı mı?” sorularına yanıt arıyor.
Organize Sohbetler: Beyaz Özel, 23 Ekim 2026 Cuma günü Netflix Türkiye’nin resmi YouTube kanalında yayınlanacak. Ancak programın yayın saati Netflix Türkiye tarafından henüz paylaşılmadı. Bu nedenle izleyicilerin, özel bölümün yayına girip girmediğini Netflix Türkiye’nin YouTube kanalı üzerinden takip etmesi gerekiyor. İşte Beyaz Show’un özel bölümüne dair son durum.
BEYAZ SHOW SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Organize Sohbetler: Beyaz Özel için kesin bir yayın saati açıklanmadı. Netflix Türkiye’nin duyurularında programın 23 Ekim Cuma günü yayınlanacağı belirtilirken saat bilgisine yer verilmedi. Özel bölümün, Netflix Türkiye’nin YouTube kanalında gün içinde erişime açılması bekleniyor. İzleyicilerin, kanalın topluluk paylaşımlarını ve bildirimlerini takip etmesi öneriliyor.
BEYAZ SHOW YAYINLANDI MI?
Netflix Türkiye, programın bugün yayınlanacağını duyurdu. Özel bölümün YouTube kanalında yayına girip girmediğini görmek için Netflix Türkiye’nin resmi YouTube kanalını ziyaret etmek yeterli. Kanala abone olup bildirimleri açan izleyiciler, program yayına girdiğinde anında haberdar olabilecek.
BEYAZ SHOW NEREDEN İZLENİR?
Organize Sohbetler: Beyaz Özel, herhangi bir televizyon kanalında değil, Netflix Türkiye’nin resmi YouTube kanalında yayınlanacak. Programı izlemek için Netflix aboneliği gerekmiyor; özel bölüm YouTube üzerinden ücretsiz olarak tüm izleyicilere açık olacak.
BEYAZ SHOW KONUKLARI KİM?
Özel bölümün konukları, 16 Ekim’de Netflix’te yayınlanan sekiz bölümlük Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin oyuncu kadrosu olacak. Programda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ ve Ezgi Mola başta olmak üzere dizinin oyuncuları Beyazıt Öztürk’e konuk olacak.
BEYAZ SHOW YENİDEN BAŞLIYOR MU?
Hayır. Organize Sohbetler: Beyaz Özel, Beyaz Show’un haftalık olarak yayınlanacak yeni bir sezonu değil, Organize İşler: Karun Hazinesi dizisine özel hazırlanan tek bölümlük bir program. Beyazıt Öztürk de daha önce Beyaz Show’un geri dönüşüne ilişkin yürütülen bir çalışma olmadığını belirtmişti. Programın devam edip etmeyeceğine dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.
BEYAZIT ÖZTÜRK 8 YIL SONRA SOHBET PROGRAMINDA
Beyaz Show, 4 Mayıs 2018’de yayınlanan son bölümüyle izleyicilere veda etmişti. Beyazıt Öztürk, bu özel yayınla yaklaşık 8 yıl sonra yeniden sohbet programı formatında izleyici karşısına çıkıyor. Ünlü sunucu, 2026 yılında Kanal D ekranlarında “Beyaz’la Joker” yarışmasını da sunuyor.
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