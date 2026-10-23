Beyaz Show saat kaçta başlayacak, Beyaz Show yayınlandı mı?

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Organize Sohbetler: Beyaz Özel, 23 Ekim 2026 Cuma günü Netflix Türkiye’nin resmi YouTube kanalında yayınlanacak. Ancak programın yayın saati Netflix Türkiye tarafından henüz paylaşılmadı. Bu nedenle izleyicilerin, özel bölümün yayına girip girmediğini Netflix Türkiye’nin YouTube kanalı üzerinden takip etmesi gerekiyor. İşte Beyaz Show’un özel bölümüne dair son durum.

BEYAZ SHOW SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Organize Sohbetler: Beyaz Özel için kesin bir yayın saati açıklanmadı. Netflix Türkiye’nin duyurularında programın 23 Ekim Cuma günü yayınlanacağı belirtilirken saat bilgisine yer verilmedi. Özel bölümün, Netflix Türkiye’nin YouTube kanalında gün içinde erişime açılması bekleniyor. İzleyicilerin, kanalın topluluk paylaşımlarını ve bildirimlerini takip etmesi öneriliyor.